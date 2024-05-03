Volkan Demirel istifa mı etti?34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşme hattında bulunan Demirel, daha önce tribünlerden gelen istifa çağrılarına karşı "4 hafta boyunca burada nasıl bir sene bütün mücadeleleri biz verdiysek, bundan sonra da 4 maç vereceğiz" demişti. Peki, Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Hatayspor'dan neden istifa etti?

VOLKAN DEMİREL İSTİFA MI ETTİ?

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, son dört maçta alınan negatif sonuçlar sonrası istifa talebini yönetime sundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa talebini yönetime sundu. Son dört maçtan yenik ayrılan Volkan Demirelli Hatayspor, 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattında bulunuyor.

NE DEMİŞTİ?

Volkan Demirel, Antalyaspor ile oynanan ve kaybedilen maçın ardından artan istifa seslerine, 'Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken takımı bırakmak, tabii ki 'git derlerse' yine giderim hiç başımın üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok ama 4 hafta boyunca burada nasıl bir sene bütün mücadeleleri biz verdiysek, bu ekiple çalışanlarla, futbolcularla nasıl bir mücadeleyi verdiysek, bundan sonra da 4 maç vereceğiz. Ondan sonra da oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım buraya çıkıp olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta ve koşula rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyla hak ediyorlar" şeklinde yanıt vermişti.