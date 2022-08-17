Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Fenerbahçe Fubol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Fubol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Austria Wien karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Sakatlığı bulunan Bruma çalışmaya katılmadı. Tedavileri süren Serdar Aziz ile Nazım Sangare de bireysel çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Joao Pedro'nun ise ikinci bölümde bireysel çalışma yaptığı aktarıldı. Cezası nedeniyle Avusturya temsilcisine karşı forma giyemeyecek Emre Mor da takımla çalışmaya katıldı. Sarı-lacivertli takım, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek. Spor AA / Mehmet Özcan Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.