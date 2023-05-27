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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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