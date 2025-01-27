Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. '

SÖZLEŞMESİ 1.5 YILLIK

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

BU AKŞAM 21.00'DE İSTANBUL'DA

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

UÇAKTAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Ayrıca Fenerbahçe de "Yeni evin seni bekliyor" notuyla Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Talisca'nın paylaştığı fotoğraf

Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraf

TALİSCA'NIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.