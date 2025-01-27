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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile anlaştığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Talisca, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. '

SÖZLEŞMESİ 1.5 YILLIK

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

BU AKŞAM 21.00'DE İSTANBUL'DA

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

UÇAKTAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Ayrıca Fenerbahçe de "Yeni evin seni bekliyor" notuyla Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladıTalisca'nın paylaştığı fotoğraf

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladıFenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraf

TALİSCA'NIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Posası fenere kaldı ben anlamıyorum bu takımları bakın bu yorumu unutmayın arkadaşlar hiç bir katkı sağlayamayacak aldığı para ile kalacak

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıJokerAllame:

TOPCUNUN KRALI

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Beşiktaşlı yım ağlamak üzereyim tenrik ederim feneri çok iyi transfer

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıVlkn Shn:

En berbat hali bile bu ligde kral olur uyduruk sara ölmüş mertens ayakkabısını taşır

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıSer_hat:

Gelsin gelsin dünyanın en berbat liginde bile yedek kalıyor.burada nasıl oynayaciiiikcik ciiikkkk

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Fener şampiyonluğu garantilemiş oldu

Yorum Beğen25
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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Ya bu herfin fenerde ne işi var ya valla harcanan paralara yazık.Adam rapçi şarkı söylüyor buraya gelecek 2 maçta artislik yapar sonra takılacak

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

O paraya çok daha büyük futbolcular gelirdi. Arabistan Ligi'nden 31 yaşına gelmiş adam almak nedir ya. Bu kadar mı düştü Türkiye ligi. O paralara adam gibi tecrübeli geniş çaplı 4/5 scout ekibi hazırlayıp farklı ülkelere gönder sana genç yetenekler bulup getirsinler.

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Edin Dzeko içinde çöp yaşlı yorumu yapıldı adam ligde en çok gol atanlar listesinde. Talisca çok iyi transfer bravo Mourinho. Fener bu sene şampiyon o sene bu sene. Bakın görün nasıl taşıyacak takımı.

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Haber YorumlarıPerwer:

Türkiye’de şöyle bir moda olmuş, buraya gelen yabancı futbolcu bir şekilde başarılı olup daha sonra yurtdışına transfer olduğunda başarılı olamıyor ve yine Türk takımları gidip bu futbolcunun peşinden koşuyor, bir umutla belki tutar diye ama nafile

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