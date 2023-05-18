Fenerbahçe, Aliağa Petkim'i mağlup etti
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Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci hafta erteleme maçında Aliağa Petkim'i 101-96 mağlup etti.
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sinem TetikFENERBAHÇE BEKO: Hayes 21, Pierre 3, Şehmus Hazer 10, Wilbekin 7, Jekiri 2, Motley 24, Edwards 20, İsmet Akpınar 11, Melih Mahmutoğlu 3, Samet GeyikALİAĞA PETKİM: Aldridge 13, Chery 27, Perkins 5, Simmons 14, Booth 16, Ege Arar 2, İsmail Cem Ulusoy 13, Dorukhan Engindeniz 6, Nusret Yıldırım1'İNCİ PERİYOT: 32-23İLK YARI: 61-493'ÜNCÜ PERİYOT: 78-70 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Aliağa Petkim'i 101-96 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 23 galibiyete ulaştı. Aliağa Petkim ise 17'nci mağlubiyetini yaşadı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özyıldırım - Spor