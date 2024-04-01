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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Çağlar Söyüncü, daha sonra özel program dahilinde antrenmana devam etti.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması yapıp çift kale maç oynadı.

Futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Can Bartu Tesisleri Trendyol Süper Lig Adana Demirspor İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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