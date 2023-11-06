Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Murat Parlak: 'Fark oluşturma zamanı geldi'

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Murat Parlak, takımın bundan sonraki süreçte ligde fark oluşturmak için çabalayacağını söyledi. Maç sonrası yapılan açıklamada Parlak, takımının dik duruşunu ve oyuna olan inancını gururlandırdığını belirtti.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Murat Parlak, takımın bundan sonraki süreçte ligde fark oluşturmak için çabalayacağını söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2. sırada yer alan Kuşadasıspor, evinde Fatsa Belediyespor ile oynadığı maçta 3-3 berabere kalarak mücadeleyi tamamladı. Maç sonrası teknik direktör Murat Parlak, oyun ve hakem kararları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktör Parlak açıklamada, "Kadromuzda bu ligin birçok iyi ve tecrübeli oyuncusunu bulunduran lig 2. Kuşadasıspor ile zorlu bir maç oynadık. İlk yarıyı bir kafa golü ile bitirdik. Maçın ikinci yarısında yaşanan hatalı top kaybı sonucunda 2 farkla geriye düştük. Her durumda dik oynayan ve skoru kabullenmeyen bir oyun sergiledik. Takımımın saha içinde gösterdiği dik duruş ve oyuna olan inancı bizi gururlandırdı. Şimdi, fark oluşturma zamanı geldi" ifadelerine yer verdi. - ORDU