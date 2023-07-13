Fatma Zehra Köse: Hayallerimde hep İstiklal Marşı'nı okutmak vardı

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, sporculuğu döneminde İstiklal Marşı'nı kürsüde okutmanın hayali olduğunu söyledi.

Geçen yıl düzenlenen 2022 Avrupa Şampiyonası'nın ardından spora ara veren Fatma Zehra Köse, Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Sporculuğu döneminde kendisine her zaman hedefler koyduğunu belirten milli eskrimci, 2014 Yaz Olimpiyatları, Avrupa ve dünya şampiyonasında yaşadıklarını anlattı. Küçük yaşlardan itibaren minikler ve gençler şampiyonasında birçok birincilik elde eden Fatma Zehra Köse, müzisyen anne ve babasından farklı olarak spor hayatına başladı. Spora başlama serüveni hakkında konuşan Fatma Zehra Köse, teyzesi sayesinde eskrime başladığını belirterek, "Teyzem de müzisyen. Konservatuvarda okuyordu. Sahne sanatlarında eskrim dersleri alıyordu. Bir gün dersine beni de götürdü. Eskrime o şekilde başladım. Annem ve babam da her zaman sporun ve müziğin hayatımda olsun diye küçüklükten itibaren hep yönlendiriyorlardı. Spora ilk olarak küçük yaşta cimnastik ile başladım. Daha sonra kısa bir süre voleybol ve basketbol oynadım. Sonra ilk flöre branşı ile eskrime başladım. 2 sene sonra da kılıç kategorisine geçtim" şeklinde konuştu.

Eskrim sporunda zorluk ve haksızlığa uğradığını söyleyen Fatma Zehra Köse, "Aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar her zaman arkamdaydı ve yanlışımı da her zaman bana söylediler. İyi ki yanlışımda yanımda olmamışlar. Çünkü onlar öyle yaptıkça bir şeylerin daha çok farkına vardım. Ama ben haklarını ödeyemem. Evet zorluk ve haksızlık yaşadım ama federasyona, bakanlığa, Valery Shturbabın hocama, diğer antrenörlerime, herkese şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü hayata çok güzel hazırlanmışım" dedi.