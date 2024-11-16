Fatih Terim'e Azerbaycan'da adım attırmadılar

Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, "Futbol Kulüpleri İklim İttifakı" kuruldu. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katıldığı ittifakın konferansına Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de katıldı.

FUTBOL KULÜPLERİ İKLİM İTTİFAKI KURDU

Bakü'deki COP29 alanında, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Karabağ Kulübü ile Avrupa Kulüpler Birliğinin ortak organizasyonunda yeni kurulan Futbol Kulüpleri İklim İttifakı tanıtıldı. İttifakta, Karabağ'ın yanı sıra İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid ve Real Betis, İtalya'nın Udinese, Portekizin'in Porto, Brezilya'nın Flamengo, İsveç'in Malmö takımları yer aldı.

TÜRKİYE'DEN GALATASARAY VE FENERBAHÇE KATILDI

Türkiye'den ise Galatasaray ve Fenerbahçe takımları İttifaka katılım sağladı. Tanıtım etkinliğine, teknik direktör Fatih Terim de özel davetli olarak katıldı. Etkinliğe katılan yetkililer, Futbol Kulüpleri İklim İttifakı'nın kuruluşuna ilişkin bildiriye imza attı. İttifaka katılım sağlayan takımlar, iklim konusuna daha fazla hassasiyet gösterecek ve bununla ilgili projeler gerçekleştirecek.

FATİH TERİM, BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ VE KONUŞMA YAPTI

Teknik Direktör Fatih Terim, özel olarak davet edildiği Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak için geldiği Azerbaycan'da büyük ilgi gördü. COP29 stantlarının bulunduğu alana gelen Terim, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı katılımcılar Terim ile fotoğraf çektirirken, bazıları ise forma imzalattı. Terim, özel davetle katıldığı konferansta bir de konuşma yaptı.