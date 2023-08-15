Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

- Atılay Canel: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, sezonun ilk maçının zor olacağını biliyorduk diyerek, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Sezonun ilk maçının zor olacağını biliyorduk. Oyun disiplininden kopmadan oyunumuzu oynadık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Hakem oyun içinde yaşanan ikili mücadelelerdeki takdir hakkını rakipten yana kullandı. Galibiyet ile başlamak istedik ama olmadı. Takım olarak önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

Transfer dönemi hakkında da konuşan Canel, "Karagümrük her zaman sessiz kalır ama takıma yararlı olan en iyi oyuncuları kadrosuna katar. Yapacağımız takviyeler ile Süper Lig'de iyi skorlar elde edebileceğimiz bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Salih Dursun'un santrfor olarak sahaya çıkması hakkında da konuşan tecrübeli antrenör, "Salih'i kamp döneminde de bu bölgede denemiştik. Bizim için sürpriz bir karar değildi. Beşiktaş karşısında da onunla çıktık" diyerek sözlerini tamamladı.