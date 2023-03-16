Jorge Jesus alay konusu oldu! 140 milyona F.Bahçe'ye aldırdığı futbolcuyu tanımadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 kaybettiği Sevilla karşısında perşembe günü kendi taraftarı önünde rövanş maçına çıkacak. Bu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus'un, 7 milyon euro (140 milyon lira) maliyetle transfer edilen Jayden Oosterwolde'yi tanımaması gündeme damga vurdu.

"KİM?" DEDİKTEN SONRA KAĞIDA BAKTI

21 yaşındaki futbolcunun şans bulamamasıyla ilgili yöneltilen soruda Jorge Jesus'un oyuncusunu tanımaması büyük şaşkınlık yarattı. İngilizce 'Kim?' diyerek kağıda bakan ve futbolcusunu tercümana soran Jesus, sosyal medyada gündem oldu.

"ONUN İÇİN ŞANS"

Jesus, sol bekte oynattığı Lincoln'ün sezonu kapattığını ve Oosterwolde'ye şans doğacağını söyledi. Portekizli hoca, yeni transfer hakkında, "'Jayden Oosterwolde genç bir oyuncu. Onun değerine, potansiyeline çok inanıyoruz. Geleli çok fazla olmadı ve oynadığımız sisteme adapte olması gerekiyor. Sadece oyuna değil, sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. Çünkü yeni bir ülkeye geldi. Ancak en önemlisi takımın fikirlerine adapte olabilmesi. Geldiğinden beri işler onun için iyi gitmedi. Hasta olduğu bir dönem vardı, antrenmanları kaçırdı. Düzenli antrenman yapamadığı bir dönem olmuştu. Bu süreçte de Lincoln önemli bir performans sergileyip, takım için önemli bir oyuncu oldu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. İçerde ya da dışarda oynaması onun için fark etmiyor. Her zaman iyi bir performans gösteriyor. Sakatlanana kadar iyi bir dönemindeydi. Onun bu performansı benim için pozitif anlamda sürpriz oldu diyebilirim. Belki sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız. Bunu da Oosterwolde için forma fırsatı olarak değerlendirebiliriz" açıklamasını yaptı.