Eyüpspor, Bodrum FK'yı sahasında 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki müsabakadan 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 galip ayrılan taraf ev sahibi takım oldu.

ARDA TURAN TAKIMIN BAŞINDA YOKTU

Eyüpspor'da ligin ilk haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçta kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, cezası sebebiyle kulübede yer alamadı. Müsabakayı tribünden takip eden genç teknik adam, 1 maçlık cezasını tamamlamış oldu.

PERDEYİ BODRUMSPOR AÇTI

Konuk takım Bodrum FK, karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0 öne geçti. 30. dakikada Üzeyir'in arka direğe yaptığı ortaya sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Dimitrov, topu ağlara göndermeyi başardı. Müsabakanın ilk yarının skorunu bu gol belirledi.

EYÜPSPOR GERİ DÖNDÜ

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Eyüpspor, ikinci yarıya golle başladı. Gianni Bruno'nun 46. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getiren eflatun-sarılılar, bu golden yalnızca 9 dakikada sonra Mame Thiam'ın attı golle 1-0 yenik durumdan 2-1 üstünlüğe geçti.

SAIZ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Skor ve oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Eyüpspor, sonradan oyuna giren Saiz'in 86. dakikada fileleri havalandırmasıyla fark 2'ye çıktı.

HALİL AKBUNAR SKORU BELİRLEDİ

Eflatun-sarılılarda oyuna sonradan giren diğer bir isim olan Halil Akbunar, skoru belirledi. Tecrübeli futbolcu, 90+5. dakikada topu ağlara gönderdi ve İstanbul temsilcisi bu golle birlikte sahadan 4-1 galip ayrıldı.

EYÜPSPOR'UN İLK GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig'in ilk hafftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Eyüpspor, 2. haftada konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-1 mağlup ederek ilk kez mücadele ettiği ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. İlk hafta sahasında Gaziantep FK'ya kaybeden Ege temsilcisi ise Eyüpspor'a da kaybetti ve henüz puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.