Üye Girişi
Haberler

Nereden nereye! Bir dönem Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Fransa'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te yarı finale çıkmasının ardından mücadelede gol atan 17 yaşındaki yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Yamal'ın Arjantinli dünya yıldızı Messi tarafından 5 aylıkken yıkandığı bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

EURO 2024 yarı final maçında Fransa'ya attığı muhteşem golle İspanya'yı finale taşıyan Lamine Yamal'ın bebekten çekilen bir fotoğrafı dünyanın gündemine oturdu.

Nereden nereye! Bir dönem Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

16 yaşındaki pırlantanın İspanya'yı 2024'te finala taşıdığı gecenin ardından ortaya çok ama çok ilginç bir fotoğraf karesi çıktı. Aralık 2007'de İspanyol gazetesinde yayımlanan bu fotoğraf Yamal'ın Avrupa Şampiyonası'na damga vuran golünün ardından sosyal medyada viral oldu.

İşte o Messi'nin Yamal'ı yıkadığı o fotoğraflar;

EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor

EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Lionel Messi İspanya Fransa Dünya Bebek Spor Haberler

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Allan Saint-Maximin kimdir? Allan Saint-Maximin hangi takımda oynuyor? Allan Saint-Maximin kaç yaşında? 11 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Temmuz burç yorumları nedir? Venüs burcu nedir, neyi temsil eder? Venüs burcu neye göre belirlenir? Venüs hangi burçta güçlüdür? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? 2024- KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ | KPSS Lisans sınava giriş belgesi yayınlandı mı, nereden bakılır? Boncuk Yılmaz kimdir? Boncuk Yılmaz nereli, kaç yaşında? Boncuk Yılmaz oynadığı diziler! Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu? Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu! Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak? A101 11 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU | 11 Temmuz'da hangi ürünler var? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 15 Temmuz'da Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
500

Yorumlar (1)

Mevlüt Dündar:

süper cocuk

13
5
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title