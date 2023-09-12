Eskişehirli sporcular Eskrim Federasyon Kupası'nda madalya kazandı

Eskişehirli sporcular Eskrim Federasyon Kupası müsabakalarında 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak derece eldi etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası, 8-10 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalara Eskişehir'den katılan genç sporular, göz doldurdu. Federasyon Kupası'nda U12 Bayanlar Flöre kategorisinde yarışan Selin Ece İncesu şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı kategoride yarışan Duru Durukan ise 8'inci oldu. Başka bir kategori olan U14 Bayanlar Flöre müsabakalarında boy gösteren Nil Minsin ve Ecem Özer de podyuma çıkmaya hak kazanarak, bronz madalyaların sahibi oldu. Ayrıca U10 Erkekler Flöre kategorisinde yarışan Hasan Cemal Cango ise 5'inci olarak, podyum hakkını kıl payı kaçırdı. - ESKİŞEHİR