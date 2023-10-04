Erzurumspor FK, Trenyol 1. Lig takımlarından biri olarak Kocaelispor maçına hazırlanıyor. Takım, antrenmanlarda neşeli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve teknik direktörleri Hakan Kutlu, iyi bir oyun sergileyerek puan almayı hedeflediklerini belirtiyor.

Trenyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde aldığı iki galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyetle puan cetvelinin 10. sırasında yere alan mavi-beyazlı takım kendi tesislerinde Kocaeli maçına hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor'da futbolcuların antrenmanlarda neşeli oldukları görüldü. Teknik Direktör Hakan Kutlu her maçın kendileri için önemli olduğunu ve özellikle iyi bir oyun sergileyerek puan almayı istediklerini söyledi.

Kocaeli Stadı'nda 6 Ekim 2023 tarihinde saat 20: 00'da oynanacak olan Kocaelispor-Erzurumspor FK müsabakasının hakemleri Raşit Yorgancılar, Oğuz Terzi, Gökmen Baltacı ve Ramazan Doğanay olarak açıklandı. - ERZURUM