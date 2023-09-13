Erzurumspor, Altay maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Altay'la karşılaşacak olan Erzurumspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Mavi-beyazlı takımda hedef galibiyet ve üç puan almak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Altay'la karşılaşacak olan Erzurumspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Mavi-beyazlı takımda hedef galibiyet ve üç puan almak.

Ligde henüz galibiyet alamayan 4 takımdan biri olan mavi-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde sürdürdüğü hazırlıklarında tamamen alınacak olan üç puana odaklandı. Erzurumspor-Altay karşılaşması 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 16: 00 oynanacak. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Erzurumspor-Altay maçının stadını web sitesinden yayınlamadığı görüldü. Erzurumspor-Altay maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy (Hakem), Salih Burak Demirel(1. Yardımcı Hakem), Hasan Erdoğan(2. Yardımcı Hakem) ve Batuhan Kolak (Dördüncü Hakem) yönetecek. - ERZURUM