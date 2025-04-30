Erzurumlu Taekwondo Antrenörlerinden Altın ve Gümüş Madalya

Erzurumlu Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak Estonya'da Avrupa Pomsae Şampiyonasında tatamiye çıktı. Yıldıran Altın madalya Budancamanak gümüş madalya kazandı. Altın madalya sahibi Yıldıran, "Avrupa şampiyonu olmayı nasip eden Rabbime şükürler olsun bu şampiyonluğumu Gazze'ye armağan ediyorum" dedi.

Erzurum Sağlık Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Kemal Yıldıran ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü Ömer Budancamanak, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya'da yapılan Avrupa Pomsae Şampiyonasında yarıştılar. Ömer Budancamanak, 51 - 60 yaş Erkek Takım'da, gümüş madalya kazandı.

61 Yaş üzeri Erkek Takım'ında Tevfik Çelik ve Mehmet Örkan ile birlikte tatamiye çıkan Mustafa Kemal Yıldıran ise altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Altın Madalyasını Gazze'ye Armağan Etti

'Rakiplerini Yıldıran Tekme' olarak bilinen Kemal Yıldıran altın madalya ve Avrupa şampiyonluğu hikayesini şu sözlerle ifade etti:

"Taekwondo da Erzurum'a ve Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonu olmayı nasip eden Rabbime şükürler olsun bu şampiyonluğumu Gazze'ye armağan ediyorum."

Erzurum'da taekwondo dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan tecrübeli çalıştırıcı Kemal Yıldıran, Gençlik ve Spor il Müdürü Levent Çakmur'a, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir'e, ve Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Töre ile Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Havalimanında Çiçeklerle Karşılandılar

Estonya'da yapılan Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonasında Ülkemize Altın ve Gümüş madalya kazandıran şampiyon antrenörler Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak Erzurum havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube müdürleri Yaşar Elen ile Ömer Karslı, Avrupa fatihlerine çiçek vererek tebrik ettiler. - ERZURUM