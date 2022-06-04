Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı - Haberler

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen seremoniyle başladı.

Katılımcı ülkelerin bayraklarının yer aldığı törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum'da 7'ncisi organize edilen sprint yarışlarının Avrupa'da tek olduğunu söyledi. Çintimar, geçmişte yapılan yarışlara katılan sporcuların olimpiyat ve dünya şampiyonası kotası aldıklarını ifade etti. Çintimar ayrıca organizasyonda önümüzdeki aylarda düzenlenecek Dünya Şampiyonası için kota alınacağını kaydetti.

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'na, Yunanistan kalabalık bir takımla katıldı. Atletizm pistinde yarışmalar için hazırlanan Yunan sporcular, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Organizasyon yarın yapılacak mücadelelerle devam edecek.