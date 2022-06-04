Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı - Haberler

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Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

Demirören Haber Ajansı - Salih Tekin - Spor
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Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen seremoniyle başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen seremoniyle başladı.

Katılımcı ülkelerin bayraklarının yer aldığı törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum'da 7'ncisi organize edilen sprint yarışlarının Avrupa'da tek olduğunu söyledi. Çintimar, geçmişte yapılan yarışlara katılan sporcuların olimpiyat ve dünya şampiyonası kotası aldıklarını ifade etti. Çintimar ayrıca organizasyonda önümüzdeki aylarda düzenlenecek Dünya Şampiyonası için kota alınacağını kaydetti.

GULİYEV RÜZGARDAN ŞİKAYETÇİ

Atatürk Üniversitesine ait atletizm pistinde 100 metrede yarışan Ramil Guliyev, ilk eleme grubunu 10.56'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. Rüzgarın şiddetinden şikayetçi olan Guliyev, rüzgarın derecesini etkilediğini söyledi. Guliyev, bu sene İslam, Akdeniz Oyunları'nın yanı sıra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılacağını belirtti.

YUNAN TAKIMI ERZURUM'DA

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'na, Yunanistan kalabalık bir takımla katıldı. Atletizm pistinde yarışmalar için hazırlanan Yunan sporcular, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Organizasyon yarın yapılacak mücadelelerle devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Spor

Atatürk Üniversitesi Atletizm Erzurum Spor Haberler

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