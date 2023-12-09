Erzincanlı 5 Sporcu Kadınlar Takım Avrupa Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Büyükler A Milli Takım seçmeleri sonucu 5 Erzincanlı milli sporcu A Milli Takım kadrosunda yer alarak Bulgaristan'da yapılacak Kadınlar Takım Avrupa Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Şampiyonayla ilgili bilgi veren Milli takım hocası Murad Sönmez, "Yapılan Milli takım seçmesi sonucu 8 kişiden oluşan Büyük Kadınlar A Milli Takıma 5 sporcunun Erzincan'dan olması bizi gururlandırdı. Erzincan İl Özel İdaresi ve Telekom Spor Kulüplerinden lisanslı sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminiz" dedi. - ERZİNCAN