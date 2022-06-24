Erzincan'da yaz spor okulları başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da yaz spor okulları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Erzincan'da yaz spor okulları başlıyor

Erzincan'da çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okulları açılıyor.

Erzincan'da çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okulları açılıyor.

Yaz spor okulları, yaz döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatacak. Eylül ayına kadar devam edecek olan yaz spor okulları, öğrencilerin sporla tanışmaları, sağlıklı fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde; futbol, dart, bocce, taekwondo, karate, bağlama ve gitar kursları ile çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor. Başvurular 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çarşı TOKİ Konutları Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ne yapılacak. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title