Erol Bulut: "Championship, Süper Lig'in üzerinde bir lig"

Cardiff City'nin Türk teknik direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'in Süper Lig'den daha iyi bir lig olduğunu söyledi. Bulut, ayrıca 3 yıl önce Fenerbahçe'den teklif aldığı için Cardiff'i ertelediğini söyledi.

İngiltere Championship'te görev alan Türk teknik direktör Erol Bulut, geçen sezon son anda kümede kalan Cardiff City'yi play-off hedefi olan bir takım haline getirdi. Geçen sezon Reading'in 6 puanının silinmesi sayesinde kümede kalan Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetiminde başarılı sonuçlar alıyor. Ligde 27 puanla 9. sırada yer alan Cardiff, play-off hattının 3 puan gerisinde bulunuyor. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularını yanıtlayan Erol Bulut, hedefleri, geleceği ve Fenerbahçe'den ayrılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Cardiff City bana ilk 3 yıl önce teklifte bulundu"

Cardiff City ile ilk görüşmesinin Alanyaspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde olduğunu belirten Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teklifine hayır diyemediğini ifade etti. Bulut, "Başka teklifler de vardı yurtdışından. Fenerbahçe'den de teklif gelince, doğal olarak, eski futbolcusu olarak, teklifi kabul ederek oraya hoca olarak gitmeye karar verdim. Buraya geliş sürecimizi üç yıl ertelemiş olduk. Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük yaptığım dönemde biliyorsunuz deprem oldu ve kulüp ligden çekildi. Biz de yollarımızı ayırmış olduk Gazintep Futbol Kulübü'yle. Sonra Cardiff City'den yeniden teklif geldi. 'Yeni sezonda oturup konuşsak daha iyi olur' dedim. Haziranda oturduk, şartlar konusunda anlaşarak 4 Haziran'da Cardiff City ile sözleşme imzaladım" dedi.

"Reading'in 6 puanı silinmese, Cardiff City küme düşmüş olacaktı"

Her zaman bir hedefinin olduğunu ve hedeflerini futbolcularına aktarmaya çalıştığını dile getiren Erol Bulut, Cardiff City'deki başarısını şöyle ifade etti: "Şunu unutmamak lazım. Geçen sezon Reading takımının 6 puanı silinmemiş olsaydı, Cardiff City ligden düşmüş olacaktı. Bu sezon Lig 1'de oynayacalardı. Championship'te o şekilde kaldılar ve sonra biz geldik. Transfer yasağımız olmasına rağmen birkaç transfer gerçekleştirdik. Çünkü bonservis vererek transfer yapma şansımız yoktu. Sadece serbest olan oyuncuları alabilirdik ya da kiralayabilirdik. 'Şu an gidişata baktığınızda memnun musunuz?' derseniz, evet memnunum. Kulüp memnun, taraftar memnun, şehir memnun. Ama 'yeterli mi?' diye sorarsanız, yeterlidir diyemem. Çünkü her zaman üstüne koyarak gitmemiz lazım. Kulübün düşüncesi, ligi iyi bir yerde tamamlamak. Benim hedefim ise bu sezonu ilk 10'un içerisinde tamamlamak. Ocak ayında istediğimiz transferleri gerçekleştirebilirsek de play-off'u zorlamak. İnşallah bunu başarırız."

"Cardiff City sözleşmemi yenilemek istiyor"

Erol Bulut, "Teknik direktörler Türkiye'nin aksine İngiltere'de uzun süreli çalışabiliyor. Cardiff City'de uzun yıllar çalışmak ister misiniz?" sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: "Cardiff City ile bir yıllık sözleşme imzaladım. Kulüp şu an memnuniyetlerini dile getiriyor. Taraftarlar ve şehir bizim devam etmemizi istiyor. Her şey yolunda giderse, birkaç ay içerisinde oturup yeni sözleşmenin detaylarını konuşuruz."

"Championship, Avrupa'nın en kaliteli 6-7 liginden biri"

Cardiff City'nin bulunduğu İngiltere Championship'in zorluğu hakkında da konuşan 48 yaşındaki teknik adam, "Daha önce sürekli anlatıyorlardı Championship'in kalitesini. Gelip de çalıştıktan sonra söyleyebilirim ki 5 büyük Avrupa liginin ardından, altı ya da yedinci sıraya gelebilecek bir lig. Nedenini soracaksınız. Premier Lig'den düşen üç takım. Ondan önceki sezonlar Premier Lig'den düşen takımlar. Premier Lig'den düşen takımlara 3 sene boyunca yardım ediliyor. Hatırladığım kadarıyla, düştükten sonraki sezon için 100, ikinci sezon için 80, üçüncü sezon için de 60 milyon Sterlin yardım yapılıyor. Dolayısıyla 9 takım zaten senden maddi olarak güçlü. Bunların haricinde birkaç takım daha maddi olarak senden iyi. Herkes bizi alttaki beş-altı takım arasında düşünürken, biz şu anda play-off çevresinde hareket ediyoruz. Oradan anlayabilirsiniz ne kadar başarılı bir iş yaptığımızı. Bir de anlattığım gibi maddi sıkıntımız vardı transferlerde. Onları da yapamamışsınız. Buna rağmen takım bu şekilde performans gösteriyor ve play-off'u zorluyorsunuz. İnşallah sezon sonunda play-off oynayarak Premier Lig'e çıkma şansını elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İki maç kazanırsanız zirvede, iki maç kaybederseniz diptesiniz"

Championship'te play-off oynamanın çok kolay olmadığının altını çizen Erol Bulut, "Championship'te iki maç kazanıyorsunuz, play-off potasına giriyorsunuz. İki maç mağlup oluyorsunuz, 14. sıraya düşüyorsunuz. Her hafta sıralama bu şekilde değişiyor. Takımlar puan olarak birbirine çok yakın. İnşallah sezon sonunda ilk 6'nın içinde oluruz. Hedeflerimizden biri de bu. Tabii ocak ayında yapacağımız transferlere bağlı olarak" diye konuştu.

"Championship, Süper Lig'den daha iyi"

Erol Bulut, Türkiye Süper Ligi ile İngiltere Championship'i şu şekilde karşılaştırdı: "Süper Lig'imiz iyi fakat mücadele ve futbol açısından Championship daha iyi benim gözümde. Dört büyükleri saymazsak, onlar tabii ki kalite olarak biraz daha üstün, Championship Süper Lig'in üzerinde bir lig."

"Fenerbahçe ile yollarımız, çıkışa geçeceğimiz bir dönemde ayrıldı"

Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini bir gün tamamlamak isteyip istemediği şeklindeki soruya ise Bulut, "Benim Fenerbahçe'den erken ayrılmak gibi düşüncem hiç olmadı. İşimi sonuna kadar yaptıktan sonra karar verirsiniz. Tamam mı, devam mı diye. Fenerbahçe'den 31. haftada ayrıldık biliyorsunuz. Önümüzde 10 hafta daha vardı. Bu ne demek? 30 puan demek. Lider Beşiktaş ile aramızda 4 puan vardı. Kapatılabilecek bir durum muydu? Kesinlikle. İnönü'de 0-0 biten Beşiktaş maçından sonra yollar ayrıldı biliyorsunuz. O maçta Beşiktaş'ın düşüşe geçeceği belliydi. Çünkü ligin ilk yarısında da aynı şekilde düşüşe geçmişti. O dönem bizim de çıkışımız olmuştu. Tahmin ediyorum, 10 maçta 8 galibiyetimiz, bir beraberliğimiz vardı o dönem. Yine çıkışa geçeceğimiz bir döneme giriyorduk. Sonuçta yönetimin kararı ve yönetim o şekilde karar verdi. Yollarımızı ayırmış olduk" dedi.

"Fenerbahçe'den teklif gelirse, seve seve oturup konuşuruz"

Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde konuşabileceklerini belirten Bulut, "Şu an başkanımız Ali Koç kulübün başında. Önümüzdeki yıllarda devam eder etmez ya da başkası gelir, o zamanki yönetimin vereceği karar. Öyle bir teklif gelirse, seve seve oturup konuşulabilir. Ama şu an olduğum yerden memnunum. Championship ya da Premier Lig, uzun yıllar burada çalışmak hedeflerimin içinde" şeklinde konuştu.

"İnşallah Hull City ile birlikte play-off oynarız"

Championship'te Kıbrıslı Türk işadamı Mehmet Talman, Cardiff City'nin başkanlığını yapıyor. Medya patronu Acun Ilıcalı da Hull City'nin sahibi. İki takım 16 Aralık'taki Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Erol Bulut, hem bu maçla hem de Hull City ile ilgili şunları söyledi: "Hull City ile hep arkalı önlü gidiyoruz ligde. ya biz öne geçiyoruz ya da onlar önümüze geçiyor. Şu an onlar sekiz, biz de yedinci sıradayız. 16 Aralık'ta da zaten karşılaşacağız. Deplasmanda oynayacağız Hull City ile. Acun'un (Ilıcalı) takımı. Fenerbahçe'deki futbolculuk dönemimizden tanışıyoruz Acun ile. Bir televizyon kanalında çalışıyordu. O da kendini müthiş geliştirdi, çok iyi yerlere geldi. Evet, bir Türk karşılaşması olacak. Eski oyuncularımdam Ozan Tufan'ın yanı sıra eski Antalyasporlu Doğukan Sinik orada. İnşallah güzel bir maç olur. Ama daha da önemlisi, sezon sonunda iki takım play-off'ta bir yarışmanın içine girer inşallah."

"İnşallah başkanımıza üçüncü kez Premier Lig sevinci yaşatırız"

Erol Bulut, son olarak Cardiff City Başkanı Mehmet Talman ile ilgili konuşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mehmet başkanımızla ilişkimiz çok iyi. Her hafta telefonda istişare ediyoruz takımla ilgili, kulüple ilgili, transferlerle ilgili. Mehmet bey 11 yıldır Cardiff City'nin başkanı. İnişleri, çıkışları, Premier Lig'i yaşamış bir başkan. İnşallah hep birlikte o başarıyı (Premier Lig) üçüncü kez birlikte elde edebiliriz. Başkanımız evimizde oynadığımız hemen hemen her maça gelmeye çalışıyor, geliyor." - CARDIFF