Erkek taraftarlar bile tepkili! Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu

Survivor programının eski yarışmacıları arasında yer alan futbolcu Aycan Yanaç'ın Süper Lig'le ilgili yaptığı açıklama büyük bir tartışmaya neden oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Survivor yarışmasında tanınan isimler arasında yer alan Aycan Yanaç, Süper Lig'le ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Ancak Yanaç'ın bu önerisi taraftarlar tarafından pek ilgi görmedi. Hatta erkek taraftarlar bu öneriye tepki bile gösterdi.

Aycan Yanaç, "Süper Lig'de kadın futbol takımları da yer almalı. En az ilk 5'e girebilecek takımlar var." ifadelerini kullandı. Fakat Yanaç'a tepkiler yükseldi.