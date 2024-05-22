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Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma

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Berlin'de oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu maçı öncesi, Fenerbahçeli taraftarlar ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında küfürlü tartışma yaşandı. Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, otel önündeki Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yaptı. Ataman ise küfürle karşılık verince tansiyon yükseldi. Ataman olay sonrası yaptığı açıklamada ise Alman polisi tarafından tartaklandığını da söyledi.

Yunan basketbol ekibi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında Berlin'de küfürlü tartışma çıktı.

Cuma günü oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu maçı öncesi Fenerbahçe ve Panathinaikos ekipleri Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı.

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma

OTEL ÖNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Otele giriş yapan Panathinaikos kafilesi ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik yaşandı. Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman'ın otele girdiği sırada "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapan Fenerbahçeli taraftarlara Ataman'dan tepki geldi.

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma

ATAMAN İLE FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR ARASINDA KÜFÜRLÜ ATIŞMA

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar küfürlü şekilde atıştı. Ataman, otel önündeki Fenerbahçeli taraftarlara, "Has.... lan", "S.... lan" diye tepki gösterdi. Ataman, üzerine yürüyen taraftarları görünce "Where is the security?" (Güvenlik nerede?) diyerek otel görevlilerine çıkıştı.

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma

"POLİSİN BENİ İTMESİ SONUCUNDA YERE DÜŞTÜM"

Ataman, yaşanan gergin sonrası polis tarafından da tartaklandığını belirtti. Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışmaErgin Ataman

BERLİN'DE KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Öte yandan Berlin'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakipleri, İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan ise Panathinaikos ve Olympiakos olacak. Fenerbahçe Beko, organizasyondaki ilk maçını 24 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da Ergin Ataman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Ergin Ataman Fenerbahçe Tansiyon Almanya Berlin Spor Güncel Haberler

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