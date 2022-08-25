Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eren Türkkal, Çatalcaspor'da

Spor Haberleri

Eren Türkkal, Çatalcaspor'da

Kocaelispor, genç savunma oyuncusu Eren Türkkal'ın Çatalcaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kocaelispor, genç savunma oyuncusu Eren Türkkal'ın Çatalcaspor'a transfer olduğunu açıkladı. 20 yaşındaki stoper ile Çatalcaspor arasındaki sözleşmenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da 20 yaşındaki futbolcu Eren Türkkal, Çatalcaspor'a transfer oldu. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eren Türkkal'ın transferi hususunda Çatalcaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Eren Türkkal'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Anlaşmanın 3 yıllık olduğu ve Kocaelispor'un sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title