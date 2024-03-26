Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor

Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda Galatasaray'ın bugün yapılan 17.15'teki antrenmanı öncesi sportif A.Ş. başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında TFF'yi eleştiren Timur, "TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor" dedi.

Timur'un konuşmasından satırbaşları;

"O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor."

"HERKES İNCELENSİN!"

Erden Timur: "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz."

"8-10 PUAN FAZLA ALDILAR"

Erden Timur: "İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep!"

"G.SARAY VE F.BAHÇE'Yİ İNCELESİNLER"

Erden Timur: "Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?"

"AHLAKSIZ İNSAN KORKAKTIR!"

Erden Timur: "Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın."

"GALATASARAY NE YAPABİLİR?"

Erden Timur: "Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa. Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim ne yaptıysa ortaya çıksın! Ne varsa çıksın! Bunu herkes desteklesin. Bu ancak böyle aşılır."

"AMERİKA, PLANLI AÇIKLAMALAR"

Erden Timur: "Kirli eller bilgiyi sızdırıyor, oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Görüntü yayınlanmadan önce birkaç planlı açıklama yapılıyor."

Erden Timur: "Kim şampiyon olursa olsun! Bunu insanlar gerçekten anlayacaklar. Herkes karşısındakini kardeşi, çocuğu olarak görsün."

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR YANLIŞ YAPTI"

Erden Timur: "Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken.... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor "Herkes adil yargılanmalı." diyor. Bizim futbolcularımız olsa, asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı... Adalet Bakanı aleyhine şeyler söyleniyor. Bunlar gerçekten yanlı."

"PFDK'NIN SEVKLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Erden Timur: "Baskıdan dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu, onları anlıyoruz. Ancak yerdeki insana koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz. Siyasilere bile baskı yapılıyor. TFF'ye seçim öncesi böyle bir baskı yapıyorlar mı? Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor! Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz! Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. ortadan konuşmak zorundayım."

"FUTBOLLA SEÇİMİN NE ALAKASI VAR?"

Erden Timur: "PFDK'nın sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur!"

"DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKARSAK, GERGİNLİK OLMAZ"

Erden Timur: "İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur.

Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi arttırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı."

"FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLMEZ!"

Erden Timur: "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları."