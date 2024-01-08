EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Karşılaşma 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Mondihome Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.
EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük, görev yapacak.