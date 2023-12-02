Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı işbirliği ile inşa edilen Emre Mahallesi Spor Kompleksinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta protokol üyelerinin yer aldığı dostluk maçı gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı işbirliği ile inşa edilen 20 bin metrekare alan içerisinde UEFA standartlarında Sentetik Çim Saha, 500 kişilik tribün ve diğer sosyal alanların bulunduğu Emre Mahallesi Spor Kompleksinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, muhtarlar ile sporcular katıldı.

Açılış öncesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından gösteri maçı gerçekleştirildi. Gösteri maçında görme engelliler birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, maç sonunda Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de empati yaparak gözlerine taktıkları bantla penaltı atışı gerçekleştirdiler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nin birlik ve beraberlik içerisinde geniş katılımla açılmasının öneminden bahsetti. Başkan Başdeğirmen, "Şuanda siyasi bir sürecin içerisindeyiz. Seçimlerin arifesindeyiz. Hepimizin amacı Isparta'ya hizmet etmek. Herhangi bir siyasi ayrım olmadan hep beraber aynı sahanın içerisinde Isparta'mıza kazandırılan bu güzel yatırımda beraber olmak, futbol maçıyla güzelliği paylaşmak önemli. Bugünün en güzel sonucu budur. Birlik ve beraberliğimiz, şehrimize olan sevgimiz, saygımız ve hizmet aşkımızla daha da fazla ileriye gitsin. Hepimizin amacı Isparta'mız. Burada sayın valimiz, milletvekillerimiz var. Tüm siyasi partilerin temsilcileri buradalar. Yaptığımız bu tesis Isparta'mıza hayırlı olsun. UEFA standartlarında kazandırmış olduğumuz bu saha hayırlı olsun. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz ve sporcularımız burada güzel vakit geçiriyorlar. Aydınlatma olması da gece kullanılmasını sağlıyor. Şuanda 500 kişilik tribünümüz var. Ancak çevresinde 2 bin 500 kişilik tribün yapımına başladık. Burada 3 bin kişi maç ve etkinlikleri izleyebilecek" görüşlerinde bulundu.

Isparta Görme Engelliler Spor Kulübünün gösteri maçı yaptığını, kendilerinin de empati yaparak penaltı atışında bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Belediye olarak Emre Mahallesi Spor Kompleksinin arka tarafına 8 bin 500 metrekare alanda Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinin inşaatının devam ettiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "O tesisimizde terapi havuzlarıyla beraber her türlü tedavinin yapılabileceği çok büyük modern bir alan olacak. Türkiye'nin örneklerinden bir tanesi. Bu tesisimiz inşallah en kısa zamanda tamamlanarak bölgemizdeki engellilerimize hizmet verecek. Rabbim devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bugüne kadar istediğimiz her şey şehrimize yapıldı. Bundan sonra da inşallah devam edecek" dedi.

Isparta Valisi Aydın Baruş da tesisin açılışıyla birlikte sporun gerçek ruhunun yansımasını sahada gördüğünü kaydetti. Vali Baruş, şehre kazandırılan spor tesisleri sayesinde gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasının da sağlandığını söyledi.

Vali Baruş, "Milletvekillerimiz, belediye başkanımız, siyasi parti başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz hepsi burada. Bu işte sporun kardeşlik, dostluk ve birlik ruhunu ne kadar güçlendirdiğini açıkça gösteriyor. Daima böyle olalım. Isparta'nın birlik ve beraberliği, buradaki manzara gibi olsun. Spora yapılan yatırımlar gerçekten çok değerli. Biz sporu neden önemsiyoruz? Spor insanın hem zinde kalması hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durarak vaktini yararlı bir şekilde geçirmesi bakımından son derece yararlı bir uğraş. Bu sahada binlerce gencimiz spor yapacak. Burada hep beraber hareket etmenin birlikte dayanışma halinde olmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Özellikle bu spor sahasının yanında engelsiz yaşam merkezinin inşa edilmesinden dolayı belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Çünkü engelli kardeşlerimiz kendilerine fırsat verildiğinde ne kadar büyük başarılara imza attıklarını her gün gösteriyorlar. Nitekim bugün görme engelli kardeşlerimizin yaptığı futsal müsabakasında azmin önünde hiçbir şeyin duramayacağına açıkça şahit olduk. Pazar günü kutlanacak olan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm engelli kardeşlerimize güzellikler getirmesini, önündeki engelleri aşmalarına vesile olmasını ve Türk milleti için de engelli kardeşlerimizle tam bir dayanışma halinde, geleceğe güvenle yürümemize vesilesi olmasını yürekten temenni ediyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız tesisin bu noktaya gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük emekleri oldu. Milletvekillerimizin çok değerli katkıları oldu ve tabii ki sahanın burada inşa edilmesinde ve buranın bir kompleks haline getirilmesinde büyük emekleri olan Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Emre Mahallesi Spor Kompleksinin şehre kazandırılmasından dolayı Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay tarafından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'a teşekkür plaketi sunuldu. Emre Mahallesi Spor Kompleksinin açılış kurdelesi yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından kesildi.

Daha sonra protokol üyelerinin yer aldığı dostluk maçı gerçekleştirildi. Dostluk maçı 3-3 beraberlikle sonuçlanırken A Takımının gollerini Mehmet Bayındır, AK Parti Milletvekili Osman Zabun ve Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldızhan kaydederken, B Takımının golleri ise AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz(2) ve MHP İl Başkanı Önder Topçu'dan geldi. - ISPARTA