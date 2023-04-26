Emet Belediyesinden futsal turnuvası

Emet Belediyesince düzenlenen ilkokullar arası futsal turnuvası başladı.

2 grup halinde 7 takımın mücadele edeceği turnuvada, A grubunda Gazi Emet B takımı,3 Eylül C takımı,3 Eylül A takımı ve Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu mücadele ederken, B grubunda ise Gazi Kemal, Gazi Emet A takımı ve 3 Eylül B takımı mücadele edecek.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. - KÜTAHYA