Emet Belediyesinden futsal turnuvası
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Emet Belediyesince düzenlenen ilkokullar arası futsal turnuvası başladı.
Emet Belediyesince düzenlenen ilkokullar arası futsal turnuvası başladı.
2 grup halinde 7 takımın mücadele edeceği turnuvada, A grubunda Gazi Emet B takımı,3 Eylül C takımı,3 Eylül A takımı ve Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu mücadele ederken, B grubunda ise Gazi Kemal, Gazi Emet A takımı ve 3 Eylül B takımı mücadele edecek.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor