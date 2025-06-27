Elif Kılıç, Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Elif Kılıç, kadınlar 57 kilo finalinde Finlandiya'dan Sofia Pekki'ye kaybederek gümüş madalya elde etti. Türkiye, şampiyonada toplamda 4 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Elif Kılıç, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar 57 kilo kategorisinde mücadele eden Elif Kılıç, finalde Finlandiya'dan Sofia Pekki ile karşılaştı.
Rakibine mağlup olan Elif, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Türkiye, şampiyonada 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.
Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor