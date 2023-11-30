Elazığspor-Hacettepe 1945 Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

Elazığspor Kulübü, pazar günü oynanacak olan Hacettepe 1945 maçı biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945 müsabakasının biletleri Elazığspor Storeden satışa sunuldu. Müsabaka biletleri doğu tribün ve maraton 50, batı tribün - kapalı A/B 100 ve misafir tribün 30 lira şeklinde belirlendi. Bordo-beyazlı kulüp ayrıca, "Güney kale arkası tribüne sadece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri alınacaktır. 12 yaş altı öğrenciler velileriyle birlikte, 12 yaş üzeri öğrenciler ise bireysel olarak stadyuma giriş yapabileceklerdir" açıklamasında da bulundu - ELAZIĞ