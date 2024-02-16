Elazığspor, Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak

Elazığspor, şampiyonluk yolunda pazar günü Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grubun 20. haftasında Elazığspor, pazar günü Ergene Velimeşespor'la karı karşıya gelecek. Son 13 maçta yakaladığı yenilmezlik serisiyle gözünü zirveye diken bordo-beyazlı ekip, Ergene Velimeşe maçında hata yapmak istemiyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü kendi tesislerinde yaparak kampa girecek olan Elazığspor'da Burak Yamaç haricinde sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Sezonun ilk yarısında Tekirdağ'da oynanan maçı Ergene Velimeşespor Ömer Yıldız'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Antalya bölgesi C klasman Hakemi Hakan Yurtseven yönetecek. - ELAZIĞ