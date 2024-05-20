Elazığspor'a Play-Off Maçı Sonrası Para Cezası

Efeler 09 SFK ile deplasmanda oynanan ilk Play-Off maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Elazığspor'a 14 bin lira para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. tur ilk maçında Aydın'da oynanan Efeler 09 SFK - Elazığspor maçına ilişkin aldığı kararları açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 20 Mayıs 2024 tarih ve 83 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

"Çimentaş Elazığspor Kulübünün, 15 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü-Çimentaş Elazığspor TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ