Efsane futbolcunun şirketi iflas etti

İngiltere Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden John Barnes'ın sahibi olduğu John Barnes Media Limited resmen iflas etti. Tasfiye sürecine giren şirketin en büyük alacaklısı İngiltere Vergi Dairesi (HMRC) oldu. Son rapora göre sadece vergi, sigorta ve maaş kesintileri için HMRC'ye 776 bin 878 sterlin borç bulunuyor.

Bunun yanında güvence altına alınmamış alacaklar 461 bin 849 sterlin, Barnes'ın yöneticiden aldığı borç 226 bin sterlin ve tasfiye masrafları da 56 bin 535 sterlin olarak kayda geçti. Toplam borcun 1,5 milyon sterlini aştığı bildirildi. Barnes ise sekiz yıldır HMRC'ye düzenli ödeme yaptığını ve hâlen ayda 10 bin sterlin ödemeye devam ettiğini belirtti.

"HAYATIMA BÜYÜK ETKİSİ OLMADI"

Barnes, yaşadığı mali sıkıntılar için, "Birkaç uykusuz gece dışında hayatıma büyük etkisi olmadı. Dünyadaki diğer insanların yaşadıklarını düşününce kendimi daha şanslı görüyorum" ifadelerini kullandı. Eski yıldız, futbolculuk döneminde büyük kazançlar elde etmesine rağmen yanlış kişilere güvenerek 1 ila 1,5 milyon sterlin kayıp yaşadığını da itiraf etti.

İFLAS BAŞVURUSUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aslında Barnes'ın mali sorunları yeni değil. 2010'dan bu yana birçok kez iflas tehdidiyle karşı karşıya kalan futbol adamı, 2023'te de 238 bin sterlinlik kişisel vergi borcu nedeniyle iflas başvurusu ile gündeme gelmiş, borcu son anda ödeyerek süreci durdurabilmişti.

1999'DA AKTİF FUTBOLCULUĞU BIRAKMIŞTI

Kariyerinde Watford, Liverpool, Newcastle ve Charlton formalarını giyen Barnes, 79 kez İngiltere Milli Takımı'nda sahaya çıktı. 1999'da aktif futbolculuğu bırakan efsane, Tranmere, Celtic ve Jamaika Milli Takımı'nı çalıştırdı. Futbol sonrası yorumculuk yapan Barnes, 2021'de de bir kitap yayımladı.