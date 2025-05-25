İZMİR'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde 24-25 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi. 6 ülkeden 256 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenler ödüllerini aldı.

İzmir'in eşsiz manzarası eşliğinde koşmak isteyenler Efeler Yolu Ultra Trail'de bir araya geldi. Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'a 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Yarışta Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan gelen sporcular ter döktü. Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk günü 80K, 50K ve 30K'lık parkurlarda koşuldu. Organizasyonun 80K'lık parkurunda 22, 50K'lık parkurunda 32, 30K'lık parkurunda 62 sporcu yer aldı. Efeler Yolu Ultra Trail'in ikinci gününde 15K ve 5K'lık parkurlar koşuldu. 15K'lık parkurda 62, 5K'lık parkurda ise 78 sporcu yer aldı. Efeler Yolu Ultra Trail'da son olarak 'Çocuk Koşusu' gerçekleştirildi.

SAHNEDE NİKAH MERASİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çocuk koşusunun ardından Efeler Yolu yürüyüşçülerinden Emel Güngör ile Melih Nal için sahnede nikah merasimi gerçekleştirildi. Güngör ile Nal, 13 Ağustos 2023'te Efeler Yolu parkurunda Bozdağ Zirve'deki gece yürüyüşünde tanıştı. 29 Aralık 2024'te aynı noktada Melih Nal, Emel Güngör'e evlilik teklifinde bulundu ve 'evet' cevabını aldı. 23 Ocak 2025'te nişanlanan çiftin, Melih Nal'ın anne ve babasının 25 Mayıs 1975 olan evlilik yıldönümleri olması nedeniyle nikah tarihi olarak bugünü seçtikleri belirtildi. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener'in kıydığı nikaha İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, arkadaşları ve ödül töreninde yer alan davetliler şahitlik etti. Törenin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban çifte Efeler Yolu özel pasaportu verdi.

'GÜZERGAHTA BEN DE YAKLAŞIK 20 KİLOMETRE YÜRÜDÜM'

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu güzergahların, bu coğrafyanın tanıtımı için de bu yıl ilk kez Ultra Trail yapıyoruz. Dün başladı, bizim için çok heyecan vericiydi. Çünkü ilk kez deneyimliyorduk. Dolayısıyla sporcular ne düşünecek, gelen misafirlerimiz nasıl bir organizasyonla karşı karşıya kalacaklarını bilmiyorduk. Dün sabah 04.00'da 80K ile başladık, ardından sabah 07.00'de 50K ve daha sonra 30K olarak devam ettik. Dün 80K, 50K ve 30K'nın olduğu güzergahta ben de yaklaşık 20 kilometre yürüdüm. Orada sporcularımızla da karşılaştık. Hakikaten onlar o yorgunluğa, zorlu mücadeleye rağmen çok hoşnut olduklarını, çok güzel güzergah olduklarını söylediler. Gelenler mutlu oldu, biz de onlar mutlu oldukça çok daha mutlu olduk" diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TANINAN GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLMASINI BEKLİYORUZ'

Gelecek yıl çok daha güzel bir organizasyon beklediklerini dile getiren Vali Elban, "Gelecek yıl şu andaki katılan sporcu sayısını katbekat üzerinde bir sporcu sayısı bekliyoruz. Bu yıl talepleri, ihtiyaçları, eksiklikleri de değerlendiriyoruz. Gelecek yıl daha da iyi bir organizasyon ve ondan sonraki yıllarda çok daha güzel, tüm Türkiye'de ve dünyada tanınan güzel bir organizasyon olmasını bekliyoruz. Ultra Trail'i güzergahın, bölgenin tanınması ve yerel kalkınma açısından çok önemsiyoruz ama bunun arkasındaki esas amacımız efeler yatağı bu bölgede, tarih ve kültür rotasının doğal güzelliklerin ve doğal ürünlerin olduğu, bu güzel rotayı herkesi yaşamaya davet ediyoruz. Dolayısıyla illa spor demek 80K, 50K maraton koşmak demek değil, buralarda hoşça vakit geçirmek, doğayla iç içe olmak, tarihi yaşamak için de bir bahane. O yüzden herkesi bu güzellikleri yaşamaya bekliyoruzö ifadelerinde bulundu.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Efeler Yolu Ultra Trail'de dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Deniz Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

'HERKESİN MUTLAKA BUNU YAŞAMASI GEREKİYOR'

80K'da kadınlarda birinci Rojda Sezer (56) "Vegan sporcuyum, 30 yıldır veganım. Veganların yarışamayacaklarını söylerler ama bunun tam tersini yaptım. 9 yıldır koşuyorum, haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Yeni nesiller ve özellikle kadınlara yol model olalım istiyorum. Parkur çok zordu ama çok keyifliydi. Herkesin mutlaka gelip bunu yaşaması gerekiyor. Seneye katılmayı düşünüyorum" dedi.

80K'da erkeklerde birinci Cevdet Alyılmaz (61), "Bozdağ'a daha önce birkaç defa çıktım ama yarış olarak hiç çıkmamıştım. Parkur beklediğimden zordu, ama çok keyifliydi. Teknik iniş ve çıkışlar vardı, Bozdağ'ın arka tarafında hiç görmediğim yerleri gördüm. Efelerin gezdiği, yürüdüğü ya da gittikleri yerlerin görülmesi gerekiyor. Bozdağ'ın şelalesinden soğuk sular içerek parkuru tamamladım, zirvede bir miktar kar vardı onu yiyerek kendime geldim ve parkuru bitirmeye çalıştım. Seneye tekrar katılmak istiyorum" diye konuştu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

80K'da erkeklerde 11: 16: 23.06'lık derecesi ile Cevdet Alyılmaz birinci, 12: 07: 20.23'lük derecesi ile Engin İpek ikinci, 13: 16: 24.05'lik derecesi ile Okan Kurtuluş üçüncü oldu. Kadınlarda 16: 01: 39.54 ile Rojda Sezer birinci oldu.

50K'da erkeklerde 6: 12: 17.39'lük derecesi ile Oğuzhan Emre Singer birinci, 6: 47: 20.28'lik derecesi ile Güngör Özege ikinci, 7: 02: 40.09'lük derecesi ile Sadık Başar üçüncü oldu. Kadınlarda ise 7: 29: 51.18'lik derecesi ile Beyza Güzel birinci, Beliz Erener 9: 12: 00.86'lık derecesi ile ikinci, 10: 35: 05.41'lük derecesi ile Nataliya Shiyanova üçüncü oldu.

30K'da erkeklerde Helio Fumo 3: 03: 59.32'lük derecesi ile birinci, 3: 46: 22.49'lük derecesi ile Ayhan Yaşar ikinci, 3: 48: 07.68'lük derecesi ile Mehmet Türkmen üçüncü oldu. Kadınlarda ise 4: 03: 12.40'lük derecesi ile Gülşen Çerçi birinci, 4: 06: 51.18'lik derecesi ile Elena Polyakova ikinci, 5: 08: 58.55'lik derecesi ile Özlem Baştürk üçüncü oldu.

15K'da erkeklerde Mehmet Aydıngör 1: 06: 35.44'lük derecesi ile birinci, 1: 16: 41.26'lük derecesi ile Fatih Topçu ikinci, 1: 21: 20.60'lük derece işe Mehmet Akif Özdemir üçüncü oldu. Kadınlarda ise 1: 18: 30.50'lik derece ile Selma Altundiş birinci, 1: 39: 47.13'lük derece ile Fitnat Budak ikinci, 1: 47: 30.18'lük derece ile Fulya Çamlıbel üçüncü oldu.

5K'da erkeklerde 0: 24: 18.35'lik derece ile Mustafa Erdem birinci, 0: 24: 49.97'lik derece ile Uğur Erdoğan ikinci, 0: 25: 25.97'lik derece ile Özcan Aydın üçüncü oldu. Kadınlarda ise 0: 30: 36.44'lük derece ile Gülçin Nayman birinci, 0: 30: 46.79'luk derece ile Gamze Yılmaz ikinci, 0: 32: 44.26'lık derece ile Yeliz Emet üçüncü oldu.