Efeler 100. Yıl Cup Turnuvası Başladı

2012 ve 2013 yaş gruplarının mücadele ettiği Efeler 100. Yıl Cup Turnuvası, sabah oynanan Efeler 09 SK ve Kuşadasıspor mücadelesi ile başladı. Turnuvaya birçok takım katılıyor ve çekişmeli maçlarla devam ediyor.

2012 ve 2013 yaş gruplarının mücadele ettiği Efeler 100. Yıl Cup Turnuvası, sabah oynanan Efeler 09 SK ve Kuşadasıspor mücadelesi ile başladı.

Turnuvanın açılışına Efeler 09 SK Başkanı Av. Eymen Atay, A Takım Teknik Direktörü Veyis Kanber, Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin, Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan, Genel Kaptan Emre Doğan, A Takım Koordinatörü Kaan Bartu Büyükyıldırım, Takım Kaptanı Sabutay Alper Bayülken ve çok sayıda futbolcuların velileri katıldı.

Bölgedeki profesyonel takımların katıldığı özel turnuvada; Bodrumspor, Altınordu, Menemen FK, Bucaspor, Nazilli Belediyespor, Bornova 1877 ve Kuşadasıspor mücadele ediyor.

Efeler 100. Yıl Cup Turnuvası, bugün oynanan birbirinden çekişmeli maçlarla akşam saatlerine kadar devam edecek. 15 Kasım Çarşamba günü de devam edecek turnuva akşam saatlerinde oynanacak olan final maçları ve ardından kupa töreniyle sona erecek. - AYDIN