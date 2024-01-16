Üye Girişi
Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye mağlup oldu

Güncelleme:
Abone Ol

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 23-25, 21-25, 25-16 ve 23-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nin sonraki ayağında play-off etabı oynayacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Simonovic, Alexandros Mylonakis

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

Savino Del Bene Scandicci: Ognjenovic, Herbots, da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Parrocchiale (L), Armini

Setler: 23-25, 21-25, 25-16, 23-25

Süre: 104 dakika (27, 26, 22, 29) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Anksiyete nedir? Anksiyete kimlerde görülür? belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir? Prut Antlaşması nedir? Kimlerle, ne zaman imzalanmıştır? Prut Antlaşması hakkında bilgiler Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması sonuçları nedir? Değişik ve lezzetli kahvaltılık tarifler, fit kahvaltılıklar : Yeşil omlet, tavada yumurtalı tost, milföy kâsesinde kahvaltılık, protein omlet Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi! Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zararı var mıdır? Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir? Rüyada para çalmak ne anlama gelir? Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para görmek! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir? E devlet ne zaman düzelecek 16 Ocak 2024? Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title