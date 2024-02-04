Eczacıbaşı Dynavit Karayolları'nı 3-0 Yendi
Vodafone Sultanlar Ligi 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Eczacıbaşı üstünlüğünü gösterdi ve galibiyeti elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 19. haftasında Karayolları'nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 25-21, 25-11 ve 25-17'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerin anısına sahaya 'Kalplerimiz birlikte, desteğimiz sizinle #BirlikteDahaGüçlü' yazılı pankart ve tişörtle sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, helikopter kazasında hayatını kaybeden vatandaşların anısına da saygı duruşunda bulundu.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Beyza, Voronkova, Hande, Stevanovic, Naz, Simge (L), Aybüke (L), Yasemin
Karayolları: Strunjak, Dilay, Ezgi, Ceren, Rahimova, Eylül, Alara (L), Selin (L), Leban, Sıla, Elif
Setler: 3-0 (25-22, 25-11, 25-17)
Süre: 68 dakika (25, 20, 23) - İSTANBUL