Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce beyninden vurulmuşa döndü: Onu çöpe at

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Alpaslan Öztürk, eşi eski manken Ebru Şancı'ya evlilik yıl dönümünde aldığı hediyeyle sosyal medyayı salladı. Öztürk, eşine siyah çelenk alırken üzerine de "Huzurun kara günü" yazdırdı. Hediyeyi görmesiyle büyük bir şok yaşayan Şancı ise paylaştığı videoda, "Bu ne! Bu nedir açıklar mısın? Millet karısına otomobil alıyor içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor bir de benimkine bak!" derken "Git onu at çöpe hadi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla her zaman gündem olmayı başaran Ebru Şancı- Alpaslan Öztürk çifti, bu kez evlilik yıl dönümleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Eyüpspor forması giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Şancı'ya aldığı ilginç hediye sosyal medyayı adeta salladı.

"HUZURUN KARA GÜNÜ"

Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'ya evlilik yıl dönümü hediyesi olarak üzerinde "Huzurun kara günü" yazılı bir çelenk verdi. Bunu gören Şancı büyük bir şok yaşarken paylaştığı videoda, "Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor. Havuzu gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkine bak, bu mu? Üç çocuk, mutlu huzurlu bir yuva ve bu mu? Huzurun kara günü ne ya? Hanımlar bakın bu, üç çocuktan sonra aldığım bu.!" dedi.

"GİT ONU ÇÖPE AT"

Ebru Şancı daha sonra çelenk ile yanına gelen Alapaslan Öztürk'e, "Utanmadan 'almayacak mısın' diye peşimden geliyorsun. Git onu at çöpe hadi" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ünlü futbolcu kahkahalara boğuldu.

TAKİPÇİSİNİN MESAJI BOMBA

Ebru Şancı'ya paylaşımı sonrası mesaj yağarken aralarından bir tanesi büyük ilgi çekti. Bir takipçisi Şancı'ya "Bizimki sevgililer gününde mezar yeri aldı... sana iyi gene çelenk gelmiş." dedi. Şancı ise bu mesajı "Tövbe. Allah geçinden versin" notuyla paylaştı.