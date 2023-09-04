Eleştirilerin hedefindeydi! Kutlama için sahneye çıkan Ebrar Karakurt'tan mesaj gibi şarkı seçimi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi sosyal medyada eleştirilerin odağına oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye, "Ben böyleyim" şarkısıyla çıktı. Başarılı sporcu, "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Galataport'ta vatandaşlarla birlikte başarılarını kutladı. Günlerdir sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan takımın genç yıldızı Ebrar Karakurt, sahneye çıkarken "Ben böyleyim" şarkısını tercih etti.

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı rakibi Sırbistan'ı devirerek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu. Sultanlar vatandaşlarla birlikte doyasıya şampiyonluğu kutladı.

EBRAR'DAN MESAJ GİBİ ŞARKI

Sosyal medyada günlerdir eleştirilen hedefinde olan Ebrar Karakurt, sahneye "Ben böyleyim" şarkısıyla çıktı.

"BİZİM ARKAMIZDAKİ GÜÇSÜNÜZ"

Takımın yıldızı Ebrar, Türk halkının kendilerini her zaman desteklediklerini vurgulayarak, "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız" dedi.

BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

Galataport'ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi. Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde, sosyal medyadan bir kullanıcının, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermesi çok konuşulmuştu.