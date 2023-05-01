Derbi zaferiyle coşan Ebrar Karakurt'tan bomba Icardi göndermesi: Forma böyle çıkartılır

Koyu Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 3-1'lik Galatasaray galibiyetinden sonra art arda paylaşımlar yaptı. Beşiktaş'ın paylaştığı 'Aşkın Olayım' şarkılı Aboubakar gönderisini hikayesine ekleyen Karakurt, "Forma öyle çıkartılmaz böyle çıkartılır" notunu yazdı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yarışında umutlu bir duruma getirdi. Taraftarlar puan hesapları yapmaya başladı. Maçta son golü atan Siyah-Beyazlıların golcüsü Aboubakar'ın ezeli rakibin forveti Icardi'ye yaptığı gönderme de çok konuşuldu.

EBRAR'DAN 'FORMA' GÖNDERMESİ

Vincent Aboubakar, Icardi ile özdeşleşen forma gösterme sevincini yaparak ezeli rakibin forvetine göndermede bulundu. Koyu Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt da galibiyetin ardından Beşiktaş resmi Instagram hesabının 'Aşkın Olayım' şarkısıyla paylaştığı Aboubakar görselini hikayesine ekledi. Ebrar bu hikayenin altına da "Forma öyle çıkartılmaz böyle çıkartılır" notunu düştü.

F.BAHÇE MAÇINDA HAVALARA UÇMUŞTU

Ebrar, Beşiktaş'ın Kadıköy'de kazandığı 4-2'lik Fenerbahçe derbisinde yaptığı paylaşımlarla da gündem olmuştu. Başarılı voleybolcu atılan gollerde büyük sevinç yaşamıştı.

Ebrar Karakurt'tan Twitter'da derbi paylaşımları: