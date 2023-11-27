Düzce'de Satranç Küçükler İl Birinciliği Rekor Katılımla Gerçekleştirildi
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Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler Şampiyonası Düzce İl Birinciliği Bahçeşehir Spor Salonunda yapıldı. 218 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporcular Türkiye finallerinde Düzce'yi temsil edecek.
DÜZCE(İHA) – Düzce satranç küçükler il birinciliği rekor katılımla yapıldı.
Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler Şampiyonası Düzce İl Birinciliği Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. İl genelinde 7-12 yaş aralığı 218 sporcunun 12 kategoride yarıştığı müsabakalar sonunda, Ocak ayında Türkiye finallerinde Düzce'yi temsil edecek sporcular belirlendi.
Yarışmalar sonunda dereceye giren oyunculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor