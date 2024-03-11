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Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası Düzenlendi

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Evinin Sultanları' adlı voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuva, kadınların sporda ve hayatın her alanında başarılarını gözler önüne sermeyi amaçladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evinin Sultanları" adlı voleybol turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Turnuvada, kadınların sporda ve hayatın her alanında dile getirilen "Sporda, evde, işte; Türk Kadını her yerde" sloganını hayata geçirmeyi amaçladı. Özel organizasyona katılan kadınlara İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından çiçekler takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kadının toplumdaki yerinin önemine vurgu yaparak, kadınların emek, azim, çaba ve akıllarıyla hayatı kolaylaştırdığını ve dünyaya değer kattığını belirtti. Yazıcı, kadınların sadece bu özel günde değil her gün takdir edilmesi gerektiğini ifade etti ve etkinliğin amacının kadınların her alandaki başarılarını gözler önüne sermek olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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