Dusan Tadic: Derbide 3 puan için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü derbi maçta Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın ardından Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçının hazırlıklarının iyi bir şekilde gittiğini belirten Tadic, "Son maçta iyi bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu oynamış olduğumuz son maçtan sonra tabii ki de Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var ve bu da bizler için iyi bir şey. Beşiktaş'a karşı hazırlıklarımıza iyi bir şekilde devam ediyoruz. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Neler yapmamız gerektiği konusunda antrenmanlarda rakibi nasıl mağlup edebiliriz, neler yapabiliriz, bunlar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılabilmek için elbette ki takım olarak en iyisini yapacağız. Önemli bir maç, derbi maçı. Camiamız açısından da çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Hem oynaması hem de izlemesi bana göre keyifli olacaktır. 3 puanı alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİP GELİP, SONRASINDA GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Beşiktaş maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak olduğunu ifade eden tecrübeli kanat oyuncusu, "19 maçlık serimizin olduğu dönemde çok iyi bir ivmemiz vardı ve çok iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Formumuz da gittikçe artıyordu. Ama sakatlıklar söz konusu oldu. Özellikle aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Dolayısıyla bu da bizim oyun seviyemizi bir anlamda düşürmüş oldu. Ama tabii ki biz mazeret sunacak kişiler değiliz, mazeret gösterecek insanlar değiliz. Ama şu da bir gerçek ki takımın içerisinde oynayan oyuncularınızdan bazıları sakatlandığı zaman ve bu sadece bize özgü bir şey değil, tüm takımlarda da olabilecek bir şey bu, bu oyuncular sakatlandığı zaman kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar ortaya çıkabiliyor. Evet, söylemiş olduğunuz gibi son oynadığımız Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Cumartesi de yine Beşiktaş'a karşı galip ayrılmak ve sonrasında galibiyet serilerini yakalamak istiyoruz. Bu şekilde devam etmeyi istiyoruz. Hedefimiz ve isteğimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

"NİTELİKLİ VE İYİ OYUNCULAR FARKLI POZİSYONLARDA DA OYNAMASINI BİLMELİ"

Genellikle sol kanatta görev aldığını ancak 10 numara bölgesinde de oynayabildiğini söyleyen Tadic, "Bence nitelikli ve iyi oyuncular farklı pozisyonlarda da oynamasını bilmeli. Gerekli olan neyse, pozisyonun gerektirdiği şey neyse onu uygulamasını bilmeli. Evet, genel anlamda sol kenar oynuyorum ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum, aynı şekilde sağ kenar pozisyonunda da oynayabiliyorum. Sahte forvet rolünde de oynayabiliyorum. Burada asıl önemli olan şey takım için gerekli olan şeyleri sahaya yansıtabilmek, takımın istediği şeyleri ortaya koyabilmek. Dolayısıyla takım için önemli olan neyse onu gerçekleştirmek lazım. Zaten burada takım için en önemli şey galibiyet. Bu yönde de bizler katkı sağlamak durumundayız" dedi.

"DERBİ MAÇLARINDA EKSTRA MOTİVE OLUYORSUNUZ"

Kariyerinde daha önce büyük maçlara çıktığını ve bu maçlar ekstra efor göstermek gerektiğini belirten tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerimde bu tür büyük maçlara çıktım. Tabii ki bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir takım arkadaşım bana: 'Senin neredeyse derbi maçlarında göz rengin değişiyor. O kadar motive oluyorsun' demişti. Bana göre bu tip maçlara ekstra efor göstermek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyen insanlar için de bu maçların önemi çok büyük. Taraftarlar için bu maçların önemi çok büyük. Bizlerin de sahada olduğumuz sürece en iyisini ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki derbi maçları dışındaki maçlar da çok öneme sahip. Onlara da çok fazla motive olmanız gerekiyor ama söylemiş olduğum gibi derbi maçlarda bu ekstra motivasyonu daha fazla göstermiş oluyorsunuz. Normalde o göstermiş olduğunuz hareketi aksiyon bittikten sonra takımı geri çağırmak için yapıyorum. Aksiyon bittikten sonra anında dönülmesi gerekiyor ki doğru pozisyonu savunma anlamında alabilelim. Taraftarlarımızın güçlü desteğinden dolayı konuşmakta zorluk çekebiliyorsunuz, konuşamadığınız zaman bu şekilde beden dilinizle göstermeniz gerekiyor. Ben de ne yapmaları konusunda bunu beden dili ile gösteriyorum. Taraftarlarımız çok iyi ambiyans oluşturuyorlar."

"HEM BEŞİKTAŞ HEM DE BİZ SAKATLIK KONUSUNDA EN FAZLA SIKINTI YAŞAYAN TAKIMLARIZ"

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sakatlık konusunda en fazla sıkıntı yaşayan takımlar olduğunu ifade eden Tadic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun takvimden dolayı şehri gezmeye çok vaktim olmadı ama ilk geldiğim dönemler dışarıya çıkma imkanım vardı. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Elbette biz buraya şehri gezmeye gelmedik, bizim için ana faktör işimizi yapmak. Fenerbahçe'ye faydalı olmak ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak. En önemli şey bu. Bizler de bu sebepten dolayı buradayız. Fenerbahçe'yi istediği noktaya getirebilmek adına mümkün olan her şeyi yapmak ve en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Dolayısıyla zaman oldukça dışarıya çıkabiliyoruz. Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem Beşiktaş hem de biz bu konuda en fazla sıkıntı yaşayan takımlarız. Diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahaya en iyisini ortaya koymaya çalışacaklar. Bizler de aynı şekilde sahada en iyisini ortaya koymak istiyoruz. İki takım da birbirini yenmek isteyecektir. Güzel ve ilginç bir maç olacaktır. Bizler açısından önemli bir maç. Bu tip büyük maçlar oyuncularda ekstra motivasyon yaratıyor."

"BENİ HİÇBİR ZAMAN YORGUN GÖREMEYECEKSİNİZ"

Formda kalabilmek adına çok fazla çalıştığını dile getiren Tadic, şöyle konuştu:

"Başarı dilekleriniz için teşekkür ederim. Öyle zannediyorum ki beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çünkü fit ve formda olabilmek adına çok fazla çalışıyorum. Sahada yorulmamak adına çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlayan bir şey. Bu nokta bana göre çok önemli. Belki bazı futbolculara sorduğunuzda 'yorgun hissediyor musunuz?' diye. Evet, onlar da yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal bir şey ama bana göre bu yorgunluk noktası, yorgunluk kavramı zihinde başlayan bir şey. Eğer zihninizde bunu yaratmaya başlıyorsanız elbette ki kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Hayatta da böyledir. Biz insanlar güçlü varlıklarız ve her zaman limitlerimizi zorlamamız gerekiyor. Ama aslında bunun da bir limiti yok. Sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Kendinizi her zaman zorlamanız gerekiyor. Bana göre başarınız veya yorgun olup olmamanız da tamamıyla buna bağlı. Elbette bunun yanı sıra sorumluluklarımız da mevcut; arkadaşlarımıza, ailemize, camiamıza, kulübümüze, hocamıza, takım arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Fenerbahçe'ye karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla onları yalnız bırakmamanız ve orada olduğunuzu sürekli olarak hissettirmeniz gerekiyor. Bizler sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Takım arkadaşlarımızla ve buradaki herkesle beraber Fenerbahçe'nin hedeflerinin sorumluluğu şu anda omuzlarımızda. Dolayısıyla bununla baş edebilmek için, bunu iyi yönetebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."

"BU TİP ATMOSFERLERDE FUTBOL OYNAMAYA ALIŞIĞIZ"

Büyük atmosferlerde maç oynamaya alışık olduklarını belirten Dusan Tadic, "2020-2021 sezonunda Ajax'ta forma giyerken Beşiktaş'a karşı iki maç oynadık ve bu iki maçı da kazanmasını bildik. Benim açımdan kesinlikle güzel bir tecrübeydi. Biz oyuncular büyük statlarda, taraftarların yoğun olduğu yerlerde, bu tip atmosferlerde futbol oynamaya açıkçası alışığız. Bunlar normal şeyler. Zaten bizleri motive eden şey de bu. Bundan dolayı futbol oynuyoruz. Dolayısıyla atmosferin yoğunluğu oradaki elektrik, taraftarların yaratacağı o atmosfer bana göre güzel bir şey. Futbolda olması gereken şeyler" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERBİLERİ FENERBAHÇE HER ZAMAN İÇİN ÖNEMLİDİR"

Galatasaray ve Beşiktaş ile oynanan derbi maçların Fenerbahçe için her zaman önemli olduğunu söyleyen tecrübeli kanat oyuncusu, "Bu derbi çok önemli bir derbi ve konuşulmasına da çok gerek olduğunu zannetmiyorum. Dışarıdan da ne kadar önemli bir derbi olduğu dışarıdan da görülebiliyor. Galatasaray, Beşiktaş derbileri her zaman Fenerbahçe için önemli derbilerdir. Aynı zamanda taraftarlarımız için de gerçekten çok önemli maçlardır bu tip maçlar. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi 3 puanı alabilmek adına her şeyi ortaya koyacağız ki taraftarlarımızı mutlu edebilelim" dedi.

"BU TİP MAÇLARDA İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLIK GÖSTERMENİZ GEREKİYOR"

Maça iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirten Tadic, "Burada önemli olan maça kadar yaptıklarınız. Nasıl hazırlandığınız. Çünkü bu tip maçlarda iyi bir şekilde hazırlık göstermeniz gerekiyor. Maç günü sadece bu planlarınızı göstereceğiniz gün. Gerekli olan ve sahada yapmamız gereken şeyleri göstermek istiyoruz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Aklen, zihnen ve kalben iyi bir performans ortaya koymak durumundayız. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Sonrasında hazırlıklarınızı sahada uygulamanız gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA TRANSFER TEKLİFİ ALDIM AMA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİM"

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen Tadic, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce bana yapılan çok fazla transfer teklifi vardı. 40-50 kulüp vardı. Hatta menajerimle yaptığımız konuşmada çok fazla teklifin olacağını bekliyorduk ama bu kadar fazla olacağını bizler de tahmin edemezdik. Açıkçası Beşiktaş'ta neler oldu, bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Benim şu anda düşündüğüm şey o zaman da düşündüğüm şey Fenerbahçe'ye gelmekti. Kararımı Fenerbahçe'ye gelmekten yana kullandım. Fenerbahçe'nin göstermiş olduğu proje çok büyüktü. Hem hocamız, hem Başkanımız, hem taraftarlarımız, hem yönetimimiz, hem direktörümüz tarafından güzel bir proje ile karşılandım. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiri alıyorlar, hangi süreçleri yaşıyorlar bunlarla ilgili bilgim yok. Zaten konuşmakta doğru olmaz. Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum. Bahsettiğim projeler Fenerbahçe'ye gelmemi sağlayan noktalardı."