Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sportif başarı için tesisleşme ve finansal yapının çok önemli olduğunu söyledi.

METİN OKTAY ANILDI

Başkan Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, konuşmasının başında 10 Eylül 2021 tarihinde vefat eden Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat ve 13 Eylül 1991 tarihinde vefat eden sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Metin Oktay'ı andı.

'BORCUMUZ YOK'

Özbek, yönetim olarak göreve geldikleri ilk andan itibaren kulüp için ortaya hedef koyduklarını belirterek, "Yüklendiği misyon sebebiyle sportif başarı, her zaman önce gelir. Finansal yapı için yaptıklarımızla da gurur duyuyorum. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İleriye dönük yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülükler, o sene içerisindeki faaliyetlerle karşılanmalı. Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerle bunu sağladık. Geçmişten gelen vergi borçlarını temizledik. Sporculara günü geçmiş borcumuz da yok." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ SPOR KULÜBÜ'

Yapılan artış sonrası sermayelerini 13,5 milyar liraya yükselttiklerini belirten Özbek, "Borsa değerleri olarak baktığınız zaman Galatasaray Sportif AŞ, 21,2 milyar lira değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin 'Biz değerliyiz.' demesine gerek yok. Galatasaray Kulübü, Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür." diye konuştu.

'TESİSLEŞME İLE İLGİLİ BÜYÜK HAMLE YAPTIK'

Galatasaray Kulübünün geçmişte tesisleşme problemi olduğunu belirten Özbek, "Tesislerimiz, çok eski ya da hiç yok. Tesisleşme ile ilgili büyük bir hamle yaptık. İlk olarak futbolda Florya'dan Kemerburgaz'a geçtik. Buradaki inşaatı 2 etapta yapacağımızı söyledik. Birinci etabı bitirdik. Süper Lig'de mücadele eden takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular, bunu çok net ifade ediyor. Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda oynamış değerli futbolcularımız, bu tesisin Avrupa'da dahi eşinin olmadığını söylüyor. İnşaat halinde olan altyapı tesislerimiz var. Şu anda ruhsat başvurusunda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

'RAKİPLERİMİZLE ARAMIZDAKİ EN BÜYÜK FARK'

Galatasaray'ın futbol dışında sportif faaliyetleri olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"17 branşımız daha var. Birçoğunun faaliyetlerinde zorluklar yaşıyoruz. Bunun için stadın hemen yanındaki yaklaşık 60 dönümlük araziyi kulübe kazandırmıştık. Burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarını yapacağımız tesisin ruhsat aşamasındayız. En kısa sürede burada da inşaata başlayacağız. 2016-2017 yıllarında yine başkan olduğum dönemde arkadaşlarımla projelerimizden bahsediyorduk. O zaman uyarı aldık. Özellikle rakip takımların başkanları ve yöneticileri 'Galatasaray İnşaat AŞ' diye bize sataşmışlardı. Şimdi bugün görüyoruz ki bizim 7 sene önce yaptığımızın benzerini yapmak üzere faaliyet dışı gelirlere yöneldiler. Bu da Galatasaray ile diğer rakiplerimiz arasındaki en büyük farkı gösteriyor. O gün bizi tenkit edenler, bugün yaptığımızı kopyalıyor."

'AMATÖR SPORLARA KULLANACAĞIZ'

Sportif başarının Galatasaray için çok önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "Finansal yapıyı düzeltmeden ve tesisleşmeyi yapmadan, sportif başarı gelemez. Futbol dışı branşlarda da başarıyı yakalamak zorundayız. Projelerden ürettiğimiz kaynakları, bir fonda toplayıp getirisini amatör sporlarda kullanacağız." diye konuştu.

'GALATASARAY'A AİT 550 VİLLA'

Florya projesinin ihalesini yaptıklarını dile getiren Özbek, "Oradan aldığımız avansla Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödedik. Riva'da da ikinci etap inşaatımız başladı. Orada Galatasaray'a ait yaklaşık 550 tane villa var. Satışlar devam ediyor. Yaklaşık 70 villa satılmış. Mecidiyeköy'de de bir inşaatımız var. Değerli sponsorumuz RAMS ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde orada da inşaatımız başladı. Mayıs başına kadar bütün inşaatı tamamlayıp bize teslim edecekler. Kemerburgaz'daki tesislerimizde altyapı bölümünün inşaatına başladık. Galatasaray Adası'nı da yeni baştan yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü de yerine getirdiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.