Dursun Özbek: "Bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil, ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımına transferler için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bizim için transferin hangi gün açıklandığı önemli değil, Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray, yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da da Galatasaray'a yakışan sonuçları almak istiyoruz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün temmuz ayı divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, sözlerine vefatının 75. yıl dönümü olan sarı-kırmızılıların kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen'i anarak başladı. Voleybol Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik eden Özbek, federasyon başkanı, bakanlığa ve emeği geçen herkese Galatasaray Spor Kulübü ve şahsı adına teşekkür etti.

Dursun Özbek daha sonra divan kuruluna verilen dilekçelere cevap verdi. Kulübün, Galatasaray Eğitim Vakfı'na ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı desteğin bütçede yer alan ücretlerin üstünde olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütçede yer alan rakam bugüne kadar verdiğimiz maddi ve manevi desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Kulübümüz, imkanları ölçüsünde tüm kurumlarının yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Dursun Özbek, ihtiyaç duyduklarında kulüp üyelerine danıştıklarını ve destek aldıklarını da söyledi.

Mecidiyeköy'de yaptıkları Leo Rezidans projesinde teslime başladıklarını aktaran Başkan Özbek, "Bu projemizle kulübümüze önemli gelir sağlayacağız. Leo Rezidans projesi, Florya'daki 45 dönümlük araziyi kazandırdı. Aslantepe Vadisi projemize de kaynak oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Aslantepe projesinin futbol takımına yapacağımız transferlerle ilişkisi bulunmamaktadır"

Aslantepe Vadisi projesinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özbek, "Burada en hızlı ve en doğru şekilde projenin ilk aşmasını tamamlayacağız. Önce zorluk çektiğimiz stadın içindeki idari yapıyı yapıyoruz. Basketbol salonu da ilk fazın içinde yer alacak. Aslantepe projesini, futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirenleri görüyorum. Aslantepe'nin finansman modelini organize ettik ve belirledik. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak ilişkisi bulunmamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı, Galatasaray Adası, Kalamış'taki bulunan tesisler ve Riva'da Düşler Vadisi hakkında da bilgi verdi.

"Teknik heyetimizle birlikte yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz"

Futbolda yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik heyetimizle birlikte yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması doğal. Galatasaray taraftarı her zaman iyisini ister. Biz de bu beklentinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışmanın yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar taze bir söylem değil. 2022 yılında göreve geldiğimizde bir önceki sezonu 13. sırada tamamlamış bir takım vardı. O dönemde mazbatamızı almadan transfer üzerinden eleştirildik. Biz o gün de acele etmedik, planımız ve hedefimiz vardı. Takımımızın ihtiyaçlarını belirledik. Doğru oyuncuları, doğru şartlarda katmak için hareket ettik. Kurduğumuz takım, ilk sezonda şampiyon oldu. 2023 yılında aynı eleştirileri aldık, geç kaldığı söylendi. Biz yine bu tartışmalar girmedik, sezon sonunda kupayı kaldıran Galatasaray oldu. 2024-2025 sezonunda da benzer tablolar konuşuldu. O sezon da şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı ve futbol aklının olmadığı söylendi. Başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Zamanında Feghouli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi, Torreira gibi çok katkıları olan oyuncuları takımımıza kattığımız gibi Zaha ve Tete gibi transfer ettiğimiz dönemde dünya yıldızları olan ancak katkı alamadığımız oyuncularımız da oldu. Son 4 sezonun sonunda değişmeyen gerçek var; şampiyon olan yine Galatasaray."

"4 sene üst üste şampiyon olmak, doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur"

4 senedir arka arkaya şampiyon olduklarını hatırlatan Özbek, "Birinci sezona tesadüf diyelim, ikinci sezona şansına şampiyonluk diyelim, üçüncü sezona başka bir şey. Aynı kadro, aynı yönetim, aynı anlayış, aynı değerlerle şampiyon oluyoruz. Hiç eksilmeyen sizlerden gelen destek şampiyon olmanın en büyük güvencesidir. Onun için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu başarıda en büyük pay değerli arkadaşlar, sizlerdir. 4 sene üst üste şampiyon olmak, doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Bu plan sayesinde Sane, Osimhen gibi bir sürü yıldızı takımımıza kattık. Üyelerimizin ve taraftarlarımızın görmesini istiyorum" diye konuştu.

"Icardi ve Osimhen'in transferleri eylül ayında gerçekleşti"

Mauro Icardi, Victor Osimhen gibi önemli transferlerin eylül ayında yapıldığını ifade eden Başkan Özbek, "Transfer yapmak yalnızca bir oyuncu ile sözleşme imzalamak değildir. Transfer; takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşünü almak, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek aynı zamanda kulübün ekonomik dengesini de korumaktır. Biz Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bugün atılan yanlış imza, kulübün gelecek yıllarını etkileyebilir. 1 kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık"

Transfer olayının gizli yürütülmesi gerektiğini belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "Bugün yapılan eleştirilerin hepsinde şu var; 'Bize niye bilgi vermiyorsunuz'? 'Biz şunu transfer etmeye gidiyoruz' diyerek mi transfer yapılır. Dünya Kupası geçirdik, bazı Avrupa'daki takımlar sezonu yeni açtılar. Transferlerin bir alışveriş olduğunu, nelere dikkat edilmesi hususunu çok iyi biliyoruz. 8 sene geçiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne başkan olarak hizmet ediyorum. Bu 8 sene içinde 16 transfer dönemi geçirdim. Çok başarılı geçirdiğimiz dönemler de oldu, hatalı transferler de oldu. Elbette bunlardan ders çıkardım. Şöyle söylüyorlar, 'Başkan transfere fren yapıyor'. Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Türkiye futbol tarihinin en büyük yıldızlarını Galatasaray getirmiş ve Türkiye'deki futbolseverlere izlettirmiştir. Transfer olayı bir alışveriştir. Doğası gereği pazarlıklar, oyuncunun kalitesi, bize uyum sağlayıp, sağlayamayacağı çok hassas bir şekilde takip edilir. Pazarlık için de bazı şartlar uygun olmuyor, bunları halletmeye çalışıyoruz. 'Başkan transfere para harcamak istemiyor' diyecekler. Bu sene inşallah Avrupa'daki faaliyetlerimizle de sizleri gururlandıracak neticeler almayı planlıyoruz. Bu planlamayı yaparken en uygun transferi yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız zerre kadar ödün vermeden devam etmektedir. Federasyonun getirdiği şartlar var. Şu kadar yabancı oyuncu olabilir, UEFA diyor ki harcamaların şu seviyede kalması lazım. Galatasaray'ın, federasyonun açıkladığı limitlerde de şampiyon olduğunu görüyorsunuz. Amacım Galatasaray'a en iyi transferi yapmak. Avrupa'da ve Türkiye'de Galatasaray'ı temsil etmek için en iyi takımı kurmak üzere eksikliklerimi tamamlamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'a fayda getirmeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım"

Transferde dikkatli davrandıklarını belirten Dursun Özbek, "Galatasaray futbol takımına katkı vermeyecek, Galatasaray'a ekonomik açından uzun yıllar sıkıntı verecek ve Galatasaray'a fayda getirmeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Bizim için transferin hangi gün açıklandığı önemli değil, Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray, yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da da Galatasaray'a yakışan sonuçları almak istiyoruz" dedi.

"Temmuzda eleştiriler başlar, ağustosta sabırsızlık artar, önemli olan mayısta kupayı kaldırmaktır"

Futbolda her yaz benzer tartışmaların olduğunu ifade eden Başka Özbek, "Temmuz ayında eleştiriler başlar, ağustos ayında sabırsızlık artar ama önemli olan mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Günü kurtaran kararlar değil, sezonu kazanan kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı şekilde devam edeceğiz. Türkiye'nin en güçlü kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa'da ses getiren, herkesin saygıyla baktığı bir Galatasaray oluşturmak istiyoruz. Hep birlikte inanacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz, inanıyorum ki mayıs ayında yine kupaları birlikte kaldıracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı