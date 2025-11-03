Dursun Aydın Özbek'e Frankofon Ödülü

GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek , "Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Çünkü bu ödüllerin hepsi sadece benimle ilgili değil, arkadaşlarımın verdiği destekle de ilgilidir. Dolayısıyla keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam edecek" dedi.

Türkiye'deki Fransızca konuşan yani 'Frankofon' Büyükelçiler Grubu'nun organize ettiği ödül töreniyle, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 2025 Yılı Frankofon Şahsiyeti Ödülü'nü aldı. Başkan Özbek Galatasaray Lisesi'nde yapılan törenden sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek aldığı ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri Ankara'da toplanıyor ve Türkiye'de ilk defa böyle bir seçim yapıyorlar. Bana anlattıkları kadarıyla oy birliği ile beni seçiyorlar. Bu çok anlamlı, çok güzel bir ödül. Galatasaray başkanı oluyor olmam, bu ödüle farklı bir kıymet veriyor. Seçilen kişi sadece özel hayatıyla değil, Galatasaray'da yaptıklarıyla da bu ödüle layık görülüyor. Dolayısıyla çok sevinçliyim. Galatasaray'da yönetime geldikten sonra yaptıklarımızın büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Böyle bir ödülü almak Galatasaray başkanı olarak çok onur verici" şeklinde konuştu.

'KEYİFLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Takdir edilmenin güzel bir şey olduğunu belirten Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray Spor Kulübü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da takdir ediliyor. Edildiği için de çok mutluyum. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Çünkü bu ödüllerin hepsi sadece benimle ilgili değil, arkadaşlarımın verdiği destekle de ilgilidir. Dolayısıyla keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam edecek" diye konuştu.

'ZİRVEYE DOĞRU TIRMANMAK İSTİYORUZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Ajax maçıyla ilgili de konuşan Özbek, "3'te 2 yaptık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızı memnun etmek. Zirveye doğru tırmanmak istiyoruz. Dolayısıyla Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi. İnşallah onu da iyi bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik olacak" dedi.

'AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLER BURADA KENDİ ÜLKELERİNDEN KİMLERİN OYNADIĞINDAN BAHSEDİYORLAR'

Afrika'da Fransızca konuşulan çok sayıda ülkeden oyuncunun geçmişten bugüne Galatasaray forması giydiğini hatırlatan Dursun Özbek, "Afrika'daki büyükelçiler bana tek tek burada kendi ülkelerinden kimlerin oynadığından bahsediyorlar. Bu oyuncuların her zaman Galatasaray için pozitif konuştuklarını, Galatasaray'ın reklamını yaptıklarını söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Tabii bu ödül de bu bakımdan ilişkileri sağlamlaştıracak bir ödül" ifadelerini kullandı.