Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün oynanan ve Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.

DONNARUMMA POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonda Gianluigi Donnarumma'nın top kolunun altından geçerken kolunu çektiği anların ekrana yansıdığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı kullanıcılar sosyal medyada şike iddialarını gündeme getirdi. Pozisyon kısa sürede futbol kamuoyunda tartışılmaya başlarken konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte şike yapıldığı öne sürülen golden kareler: