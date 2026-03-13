Haberler

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 yendiği maçta Gianluigi Donnarumma'nın topa müdahalesi tartışma yarattı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Donnarumma'nın top kolunun altından geçerken kolunu çektiği anlar ekrana yansıdı. Bu durum bazı kullanıcıları şike iddialarını gündeme getirmeye sevk etti. Pozisyon futbol kamuoyunda geniş yankı bulurken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün oynanan ve Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.

DONNARUMMA POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonda Gianluigi Donnarumma'nın top kolunun altından geçerken kolunu çektiği anların ekrana yansıdığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı kullanıcılar sosyal medyada şike iddialarını gündeme getirdi. Pozisyon kısa sürede futbol kamuoyunda tartışılmaya başlarken konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte şike yapıldığı öne sürülen golden kareler:

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Zaten ne için oynanıyor evvel zaman içinde kalmış gitmiş sportmenlik için miydi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi

Gerçek niyetini itiraf etti, konuşması bitmeden İran'dan yanıt geldi
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

Burası İsrail'in göbeği, Netanyahu'nun da kalbi
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi

Gerçek niyetini itiraf etti, konuşması bitmeden İran'dan yanıt geldi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i çeyrek finale yürüyor

Avrupa'da tarih yazmak için sahaya çıktı! İşte sonuç
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

İspanyollar ve Türkler iç içe girdi, Samsun şehri bu seslerle inledi