Dünyanın En Yaşlı Maraton Koşucusu Fauja Singh, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğuna inanılan 114 yaşındaki Fauja Singh, Hindistan'da araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Polis, Singh'e çarpan aracın durmayarak olay yerinden kaçtığını duyurdu.

Hindistan ve İngiltere vatandaşı olan Fauja Singh, koşmaya 89 yaşında başladı.

2000 ile 2013 yılları arasında dokuz tam maraton koştu.

Küresel bir ikon haline gelen Singh, 100 yaş üstü dahil çeşitli yaş kategorilerinde maraton rekorları kırdı.

Pazartesi günü yaşanan olayla ilgili bilgi veren polis yetkilisi, aracın Singh'e doğduğu köy civarında yürürken çarptığını söyledi.

Harvinder Singh isimli polis, "Aramalar sürüyor ve zanlı yakında yakalanacak" sözü de verdi.

114 yaşındaki Singh'in ölümü için Hindistan Başbakanı Narendra Modi mesaj paylaştı.

Modi, rekortmen maratoncu için "inanılmaz bir azme sahip olağanüstü bir atlet" ifadelerini kullandı.

BBC, 114 yaşındaki isimle son olarak Haziran ayında görüşmüştü.

Bu röportajda Fauja Singh halen aktif olduğunu, her gün birkaç kilometre yürüdüğünü anlattı.

"Bacaklarımı güçlü tutmak için hala köyde yürüyüşe çıkıyorum. İnsan kendi vücuduna iyi bakmalı" diyordu.

2012 Londra Olimpiyatları'nda meşale taşıyan isimler arasında olan Singh, koşu kariyeri boyunca birçok önemli ana imza attı.

2011'de Toronto'da maratonu tamamlayarak, bunu yapan 100 yaşını aşmış ilk kişi oldu.

Ancak dünyanın en yaşlı maraton koşucusu ünvanı, 1911 tarihli bir doğum belgesi gösteremediği için Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tanınmadı.

Kraliçe 2. Elizabeth Singh'in 100. doğum gününü kutlayan bir mektup göndermişti.

Pencap'ta büyüyen Singh, bacakları zayıf olduğu ve beş yaşına kadar düzgün yürüyemediği için köyündeki insanlar tarafından alay konusu olmuştu.

Haziran ayında BBC Punjabi Servisine, "alay edilen o çocuk tarihe geçti" demişti.

Çiftçilik yapan Singh, 40 yaşına gelmeden önce hem Dünya Savaşı'nın çalkantılarını yaşamış hem de bölünmenin travmasını deneyimlemişti.

Singh, "Gençliğimde 'maraton' kelimesinden haberim bile yoktu. Hiç okula gitmedim, hiçbir sporla da ilgilenmedim. Çiftçiydim ve hayatımın çoğunu tarlalarda geçirdim" diyerek hayatını anlattı.

Yasla başa çıkmak için koşuya başladı

1990'ların başında eşi Gian Kaur'un vefatının ardından, en büyük oğlu Sukhjinder ile yaşamak için Londra'ya taşındı.

Bu dönemde ülkesine yaptığı bir ziyaret sırasında, küçük oğlu Kuldeep bir kazada öldü.

Yastaki Singh, saatlerce oğlunun cesedinin yakıldığı yerin yakınında oturuyordu.

Endişelenen köylüler, ailesine onu İngiltere'ye geri götürmelerini tavsiye etti.

Singh, Londra'ya dönüşte, koşan bir grup yaşlı adamla tanıştı. Daha sonra koçu olacak Harmander Singh ile de bu dönemde tanıştı.

Haziran ayında BBC'ye, "Harmander Singh ile tanışmasaydım, maraton koşmaya başlamazdım" demişti.

Singh, 89 yaşına girmesine bir ay kala, 2000 yılında Londra Maratonu'na ilk kez katıldı.

Maratona prematüre doğan bebekler için çalışan bir hayır kurumu adına katıldı. Sloganı: "En yaşlı, en genç için koşuyor! Onun kadar uzun yaşasınlar" oldu.

Ancak bu maratonda kıyafet krizi çıktı.

Singh, "Türbanım olmadan koşmayı reddettim. Sonunda organizatörler türbanla koşmama izin verdi ve benim için en büyük başarı bu" diye süreci anlattı.

Maratonu altı saat 54 dakikada tamamlayarak büyük bir başarı elde etti.

Sonrasında Londra maratonuna üst üste üçüncü kez katıldı. Son yarışında önceki en iyi derecesinden dokuz dakika daha hızlı bitirdi.

2003 yılında Toronto Maratonu'nda, yaklaşık 42 kilometrelik parkuru beş saat 40 dakikada tamamlayarak, derecesini bir saatten fazla geliştirdi.

Singh, 2004 yılında Adidas reklamıyla uluslararası ününü perçinledi. Aynı reklamda Muhammed Ali gibi efsaneler de yer alıyordu.

100'lü yaşlarına kadar maratonlarda yarışmaya devam etti ve "Sarıklı Kasırga" lakabını kazandı.

Sponsorluklardan elde ettiği gelirin çoğu doğrudan hayır kurumlarına bağışladı.

Singh'in Pencap'taki evinde sergilenen çok sayıda hatıra ve sertifika arasında, Kraliçe ile birlikte çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı da yer alıyor.

2013 yılında Hong Kong'daki son uzun mesafeli yarışına katıldı ve 10 km'lik bir mesafeyi bir saat 32 dakika 28 saniyede tamamladı.

BBC'ye verdiği röportajda, "Koşu dünyasına girmeden önce de aynı Fauja Singh'dim. Ama koşu hayatıma bir misyon kattı ve bana küresel bir üne kavuşturdu" demişti.