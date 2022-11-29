Dünyanın en çekici atleti Alica Schmidt, Forbes tarafından "en başarılı kişi" seçildi
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Instagramda 3.3 milyon takipçisi olan ve dünyanın en çekici atleti olarak adlandırılan Alman koşucu Alica Schmidt, Forbes'ın 30 yaş altı en başarılı kişiler listesine girdi.
Güzel atlet, Forbes listesine girdikten sonra, başkaları tarafından fiziği sayesinde ön plana çıkmakla suçlandığını fakat kesinlike spordaki başarısı ile ön plana çıktığını söyledi.
Geçmişte model olan 23 yaşındaki 400 metre koşucusu Alica, Forbes'ın kendisini "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesine almasından sonra, Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada bunun kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi.
Busted Coverage dergisi 2017 yılında Alica'yı "dünyanın en seksi atleti" unvanını verdi. Fakat Alica yaptığı açıklamada bu unvanı beğenmediğini ve bu tür unvanların başkalarını dış görünüşleri ile değerlendiren kişiler tarafından verildiğini, gerçek güzelliğin insanın içinden geldiğini söyledi.
Bu iddialarına rağmen Alica, daha sonra sosyal medya sayesinde sporculuktan daha fazla kazandığını ve bu sayede hayatını sürdürebildiğini itiraf etti.