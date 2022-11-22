Dünya Kupası'nda Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı şoka girdi
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Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Japon taraftarların tribünde oturduğu yeri temizlemesi, Katarlıları çok şaşırttı. Japonların yaptığı temizliği görünce adeta şoka giren Katarlı bir taraftarın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim aldı.
2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı tribünde izleyen Japon taraftarların karşılaşmanın ardından yaptığı hareket büyük alkış topladı.
JAPON TARAFTARLARDAN ALKIŞLIK HAREKET
Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmayla başlayan Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar oynanmaya devam ediyor. Açılış törenine görkemli şovlar damga vururken, Japon taraftarların Katar-Ekvador maçından sonrayaptıkları temizlik büyük alkış topladı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından tribünde bulunan Japon taraftarlar bulunduğu bölümü temizledi. Bu duruma oldukça şaşıran bir Katarlı taraftarın çektiği video sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.