Dünya Kupası'nda Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı şoka girdi

Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Japon taraftarların tribünde oturduğu yeri temizlemesi, Katarlıları çok şaşırttı. Japonların yaptığı temizliği görünce adeta şoka giren Katarlı bir taraftarın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim aldı.